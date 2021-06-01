В течение Месяца гордости этого года мы отмечаем важное послание: “Вы являетесь частью сообщества”. Разнообразный опыт, взгляды и вклад сотрудников Государственного департамента делают нашу организацию сильнее и продвигают цели американской дипломатии. Из многих мы образуем единое целое.

Госдепартамент взял на себя обязательство расширить взаимодействие США в решении проблем прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов (ЛГБТКИ+) за рубежом. При этом мы работаем с партнёрами по всему миру, которые используют опыт в преодолении своих уникальных вызовов и поиске инновационных решений. Мы осознаём, что благодаря этим партнёрствам мы сможем построить более безопасное и инклюзивное глобальное общество для всех ЛГБТКИ+. Мы также стремимся повысить осведомлённость об этих вопросах и решить острые проблемы, с которыми сталкиваются особенно маргинализированные общины ЛГБТКИ+, в том числе женщины и девочки; расовые и религиозные меньшинства; инвалиды; а также трансгендеры, гендерно многообразные лица и интерсексуалы.

Отмечая Месяц гордости в июне этого года, давайте не только оценим, как далеко мы продвинулись в борьбе за права человека ЛГБТКИ+, но и примем к сведению сохраняющиеся вызовы. ЛГБТКИ+ во всём мире продолжают сталкиваться с дискриминацией, насилием и другими формами преследования из-за того, кем они являются и кого любят. Несмотря на то, что нам ещё предстоит проделать большую работу, Госдепартамент гордится тем, что он лидирует силой собственного примера, в том числе примера, подаваемого представителями сообщества ЛГБТКИ+ из числа наших сотрудников, в деле продвижения прав человека всех людей.

Мы гордимся многообразием своей идентичности, но едины в нашей общей приверженности свободе и достоинству для всех.