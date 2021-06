El libro Red, White, and Black: Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (en ‎español, “Rojo, blanco y negro: rescatando la historia de Estados Unidos frente a los revisionistas y ‎racistas”) [1], publicado el 18 ‎de mayo, está obteniendo un categórico éxito de ventas en Estados Unidos. ‎

Escrito por una veintena de célebres profesores negros de diferentes universidades, este volumen ‎presenta una crítica contundente de la narración revisada de la historia de Estados Unidos –el “1619 Project” [2]– que el ‎‎New York Times está promoviendo y denuncia su adopción por parte del Partido Demócrata. ‎

Estas personalidades negras estiman que es absurdo denunciar un «racismo sistémico» en ‎Estados Unidos, cuando –por el contrario– la historia de ese país ha estado marcada por un ‎constante proceso de integración.

Al mismo tiempo señalan que en realidad son los falsos antirracistas, como el ‎actual presidente Joe Biden, quienes demuestran ser racistas al tratar de falsicar la historia ‎estadounidense. ‎

