Suriye, 26 Mayıs 2021’de kendi topraklarında ve tüm büyükelçiliklerinde bir başkanlık seçimi düzenliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, önceki seçimde olduğu gibi, bu seçimi « ne özgür ne de adil » olarak adlandırdılar. Yurtdışına (başta Lübnan ve Ürdün’e) sığınan Suriyelilerin Cumhuriyete (« Beşar rejimi » olarak adlandırdıkları) karşı olduklarına inanıyorlardı. Bu nedenle yurtdışında oy verme imkanının sağlanmasını talep ettiler. Sığınmacılar, Suriyelilerin kamplara kapatıldığı ve yer değiştiremediği Ürdün dışında Cuma günü oy verebildiler. Öte yandan, Suriyelilerin büyükelçiliklerinde oy kullanmak üzere Lübnan’a kitleler halinde göç ettiklerine tanık olduk.

Lübnan Kuvvetleri üyesi haydutlar, büyükelçiliklerine giden Suriyelilerin otobüslerine saldırdı ve bazılarını yaraladı. Liderleri Samir Caca, Esad’a oy veren Suriyelilerin Lübnan’dan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Lübnan’ın İsrail işgalinden kurtuluşunun 20. yıldönümünü kutlayan PSNS, bunun üzerine Hamra’da (Beyrut) bir paramiliter geçit töreni düzenledi. Militanlar, şikayette bulunan İsrail yanlısı Caca’ya yönelik ölüm tehditleri savurdular.

Kanada, « seçmenlerini kimyasal silahlarla terörize etmeye devam eden » « rejimi » kınadı.

Oy kullanma merkezinde soruları yanıtlayan, yorgun düşmüş Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı’nın suçlamalarını ciddiye almadı. Geçen sefer olduğu gibi, bu sefer de sahadaki tüm gözlemcilerin tamamen adil olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Fikir değiştiren Batı şimdi de, silahlandırdığı muhalefetle yeni bir anayasa müzakere edilmeden seçimlerin kabul edilemez olduğunu ilan ediyor. Bu, savaş sırasındaki konumlarıydı, ancak artık silahlı muhalefet bulunmuyor.