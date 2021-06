Interpol hat Arkan Taha Ahmad in Bolu (Türkei) festgenommen. Dieser Offizier von Daesh hatte das Massaker im Lager Speicher (die Militärakademie Tikrit im Irak) angeführt.

Während des Vormarsches des Islamischen Staates im Jahr 2014 massakrierten die Dschihadisten alle "Ungläubigen" der Garnison, nachdem sie die Namen und Ranglisten jedes einzelnen festgestellt hatten. Das irakische Verteidigungsministerium bestätigte 1660 verschollene Soldaten, aber nur 470 Leichen wurden gefunden.

Daesh behauptete, 1700 Soldaten, die als Schiiten der 2500 Soldaten der Garnison identifiziert wurden, hingerichtet zu haben. Er inszenierte seine Verbrechen und dokumentierte sie mit vielen Fotografien. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Massenverbrechen als Propagandawaffe benutzt wurde.

Die Türkei hatte Rekrutierungsbüros für Daesh in den Bezirken Laleli und Talimhane in Istanbul eröffnet. Später wurden sie in ein Rehabilitationszentrum für die Dschihadisten umgewandelt. Derzeit leben dort einige der größten Verbrecher gegen die Menschheit unter dem Schutz des türkischen Geheimdienstes und warten auf neue Missionen. Die Türkei ist Mitglied der NATO.