Hellas og Kypros vil snart gjenåpne sine ambassader i Damaskus. De ble lukket i 2012.

Den tsjekkiske republikken er det eneste medlemmet av Europa-Unionen som har beholdt ambassaden sin åpen gjennom hele krigen. Ambassadøren representerer president Milos Zeman (pro-Syria), og rapporterte ikke til de forskjellige regjeringene som har fulgt etter hverandre i Praha.

Ungarn åpnet faktisk sin ambassade i all hemmelighet for et år siden, og seks måneder senere fulgte så Hellas og Kypros.

Disse landene er nå representert med Chargé d’affairer, og vil snart bli representert med ordinære ambassadører.

Den 27. mai 2021 fornyet Europa-Unionen sine sanksjoner med ett år. Sanksjonene gjelder firmaer som er med på gjenoppbyggingen av Syria - i samsvar med hemmelige instruksjoner gitt i 2017. Disse kom fra USA-borgeren Jeffrey Feltman mens han var vise-generalsekretær i FN [1].