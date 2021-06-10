ABD Savunma Bakanlığı Çin Çalışma Grubu (China Task Force) geçtiğimiz günlerde raporunu sundu. Gizli olarak tasnif edilen raporun yapılan açıklamalar ve eylemler arasındaki boşluğu kınadığı anlaşılıyor.

Bu çalışma grubu, Şubat ayında, Başkan Biden ve Başkan Xi arasındaki bir telefon görüşmesinden birkaç saat önce duyurulmuştu. Ely Ratner’ın başkanlığında, ağırlıklı olarak Pentagon ve istihbarat topluluğuna mensup on beş üyeden oluşuyor. Ratner, Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısıydı.

Savunma Bakanı General Lloyd J. Austin III hemen birkaç gizli yönerge imzaladı. Yeni öncelikleri beklemeden uygulamaya geçmesi için Pentagon personeline çağrıda bulundu. Artık ağırlığın genişletilmiş Orta Doğu’dan Asya’ya kaydırılması söz konusudur. Kısacası yıllardır söylenilenin ama bir türlü yapılmayanın yapılması.

Çin’in kalkınması karşısında seçilen strateji konusunda herhangi bir bilgi sızdırılmadı.