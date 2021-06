Im Pentagon findet eine heftige Debatte statt zwischen zwei Visionen der Rolle der US-Streitkräfte gegenüber China. Sollen sie in der Ferne positioniert werden und nur Raketen fürchten, oder in der Nähe und möglicherweise von feindlichen Soldaten angegriffen werden?

Beide Optionen verlangen sehr unterschiedliche Stationierungen der Truppen und, im Falle von Stützpunkten an der chinesischen Grenze, sehr hohe Kosten.

Das Büro für Kosten- und Programmbewertung (Office of Cost Assessment and Program Evaluation - CAPE) und das Büro der strategischen Einschätzung (Office of Net Assessment - ONA) bestehen darauf, dass die Stützpunkte so weit wie möglich von China entfernt sind. Ihre Gegner bestehen auf das Bedürfnis der sofortigen Entsendung von Truppen, wenn China Taiwan angreift. Erstere antworten ihnen jedoch, dass die Annexion Taiwans durch Peking den USA nicht viel bedeuten würde.

General Ken Wilsbach, Kommandant der Luftwaffe der IndoPaCom, plädiert für eine Zerstreuung der Streitkräfte in einer Vielzahl kleiner Stützpunkte, die gleichzeitig schwer angreifbar sind.