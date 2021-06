O Conselho de Chefes de Estado e de Governo europeus está a tentar por em prática um sistema de vigilância de e-mails. Sendo este objectivo muito impopular porque viola as liberdades individuais, o nobre ideal apregoado é o de lutar contra a pornografia infantil.

Trata-se, com efeito, de avaliar de forma diferente o correio normal e o correio electrónico. O primeiro seria regido pela Convenção Postal Universal, a qual garante a sua confidencialidade; os segundos seriam todos scaneados (escaneados-br) e passados através de um filtro para identificar as mensagens contestadas.

Desde logo, vários operadores, como o GoggleMail, pronunciaram-se a favor da verificação de todos os e-mails. Pediram apenas para não ser vinculados a muitas exigências ao mesmo tempo.

A Comissão Europeia, através de Margrethe Vestager (Comissária encarregue do Digital), exprimiu a sua inquietação face a este projecto que viola as regras europeias de e-Privacidade, nomeadamente as normas da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Uma vez instituído o sistema de vigilância, ele poderá ser utilizado para qualquer propósito bastando para isso modificar os critérios do filtro.

A Comissão de Liberdades Civis, da Justiça e de Assuntos Internos do Parlamento Europeu, essa, aprovou este novo sistema em 26 de Maio de 2021.