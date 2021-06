A Força-Tarefa do Secretariado da Defesa dos EUA sobre a China (China Task Force) acaba de apresentar seu relatório. Este é classificado. No entanto, se entende que ele denuncia a lacuna entre as declarações e as ações.

Este grupo de trabalho havia sido anunciado, em Fevereiro, poucas horas antes de uma conversa telefônica entre os Presidentes Biden e Xi. Ele fora composto de quinze membros, principalmente com origem no Pentágono e no mundo da Inteligência, sob a presidência de Ely Ratner. Durante a Administração Obama, esse fora assessor de Segurança Nacional do Vice-Presidente Biden.

O Secretário de Defesa, o General Lloyd J. Austin III, assinou imediatamente várias diretivas secretas. Ele se dirigiu ao pessoal do Pentágono para instá-los a implementar, sem demora, as novas prioridades. Se trataria já de não dirigir mais o foco sobre o Oriente Médio Alargado, mas, sim sobre a Ásia. Em suma, fazer aquilo que se afirma há anos, mas não se faz.

No momento, nada foi revelado da estratégia escolhida face ao desenvolvimento da China.