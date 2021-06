Pentagon’da ABD güçlerinin Çin karşısındaki rolüne ilişkin iki görüş arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Bu güçler, uzak bir yere mi yerleştirilmeli ve yalnızca füzelerden mi sakınmalı yoksa yakına ve muhtemelen düşman askerleri tarafından saldırısına açık mı olmalı?

Her iki seçenek de çok farklı asker konuşlandırmaları ve Çin sınırındaki üsler söz konusu olduğunda çok yüksek maliyetler içermektedir.

Maliyet ve Program Değerlendirme Ofisi (Office of Cost Assessment and Program Evaluation - CAPE) ve Stratejik Değerlendirme Ofisi (Office of Net Assessment - ONA), üslerin Çin’den mümkün olabildiğince uzak olması konusunda ısrar ediyor. Rakipleri, Çin’in Tayvan’a saldırması durumunda birlikleri derhal konuşlandırabilme ihtiyacında ısrar ediyor. Ama birinciler onlara yanıt olarak Pekin’in Tayvan’ı ilhakının ABD için çok fazla bir şey ifade etmeyeceğini söylüyor.

IndoPaCom’un hava kuvvetlerinin komutanı General Ken Wilsbach, güçlerin aynı anda saldırması zor olan çok sayıda küçük üste dağıtılması çağrısında bulunuyor.