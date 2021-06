Kurz vor dem Gipfeltreffen USA-Russland in Genf, dem "Jalta II", gab der russische Präsident Wladimir Putin einem US-Fernsehsender NBC News [1] ein Interview.

Sein Gastgeber, der Journalist Keir Simmons, befragte ihn über den Anstieg der chinesischen Armee, Chinas Abwesenheit bei den Verhandlungen über die Kontrolle von Atomwaffen zwischen den USA und Russland, die chinesischen Angelegenheiten in Xinjiang, Russlands Zusammenarbeit im Raumfahrtprogramm mit China und den USA und was Russland tun würde, wenn China die Taiwan-Frage militärisch lösen würde. Aber nicht auf die Ansprüche von Peking in Ost-Sibirien.

Er fragte ihn: "China zum Beispiel hat sich im Sicherheitsrat über die Krim seiner Stimme enthalten. Die größten chinesischen Banken haben nicht gegen die US-Sanktionen gegen Russland verstoßen. Glauben Sie, dass Sie eine hundertprozentige Unterstützung aus China erhalten? ».

Präsident Putin antwortete auf die Versuche, die chinesisch-russische Allianz zu brechen und bekräftigte, dass sie sehr stark sei. "Wir glauben nicht, dass China eine Bedrohung für uns ist", schloss er.

Russland und China haben in ihrer jüngsten Geschichte die Absichten des Westens gegen sie erfahren. Beide Nationen sind überzeugt, dass sie, wenn sie sich trennen, nacheinander angegriffen würden; dass ihr Bund also keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit für ihr Überleben ist.