Cenevre’deki ABD-Rusya zirvesinden, « II. Yalta »dan iki gün önce, Lübnanlı liderler Moskova’daki istişarelerini tamamlıyorlar. Şii Hizbullah, Hıristiyan Cumhurbaşkanı Mişel Aoun ve atanmış Sünni Başbakan Saad Hariri’den sonra şimdi de sıra Genel Güvenlik Şefi General Abbas İbrahim’e geldi.

Rusya, İbrahim’in Şam’a sadık kalacağını ve Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönüşüne aktif olarak katılacağından emin olmak istiyor. Moskova, Batılıların mevcut muhalefetine rağmen bu dönüşü ele almak üzere, belki Beyrut’ta uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Batılılar Suriye Arap Cumhuriyeti teslim olana kadar mültecileri rehin tutma niyetinde olan Obama’nın çizgisinde kalmayı sürdürüyorlar. Ancak General İbrahim, ABD’nin muhalefeti olmadan 200.000 mülteciyi sessizce ülkelerine geri getirmeyi başardı.

II. Yalta’nın, Lübnan ile ilgili olarak, bu ülkeyi bunun istemese de Suriye’nin himayesi altında Rus bölgesine bağlanması konusunu onaylaması bekleniyor.