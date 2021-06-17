Pentagon’un ABD çıkarları için « elzem olmadığını » kabul ettiği Tayvan konusundaki tutumu konusunda çok endişeli olan aralarında Japonya’nın bulunduğu G7 üyeleri, zirvenin Tayvan’a desteğini getirmesini talep etti.

Nihai bildiride, « Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki durumla ilgili ciddi endişelerimiz sürmekte ve statükoyu değiştirmeye ve gerilimi artırmaya yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz » denildi.

Pekin’in, Cenevre’deki ABD-Rusya zirvesi II. Yalta’nın sonuçlarını adayı ilhak etme yetkisi olarak yorumlamasını engellemek söz konusudur.