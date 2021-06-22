17 Haziran 2021’de Temsilciler Meclisi, Cenevre zirvesinde (« II. Yalta olarak adlandırılan ») varılan mutabakata uygun olarak 2001 tarihli Askeri Güç Kullanım Yetkisinin (Authorization for Use of Military Force of 2001) yürürlükten kaldırılmasını oyladı.

Bu metin, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına 11 Eylül 2001 saldırılarının faillerine karşı savaş başlatma yetkisi tanımıştı. Congressional Research Service’e göre, bu metne 14 ülke için 39 kez atıfta bulunuldu [1].

O dönemde henüz kamuoyuna açıklanmamış olan Rumsfeld/Cebrowski doktrinini onaylayan yasa 18 Eylül 2001 tarihinde kabul edilmişti [2]. Yasanın yürürlükten kaldırılması kararının Haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanması bekleniyor.