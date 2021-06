17 Haziran 2021’de Temsilciler Meclisi, Cenevre zirvesinde (« II. Yalta olarak adlandırılan ») varılan mutabakata uygun olarak 2001 tarihli Askeri Güç Kullanım Yetkisinin (Authorization for Use of Military Force of 2001) yürürlükten kaldırılmasını oyladı.

