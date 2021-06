In seguito agli accordi di Ginevra (la cosiddetta Yalta II), il 17 giugno 2021 la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato l’abrogazione della Authorization for Use of Military Force 2001 , legge del 2001 che autorizzava l’uso della forza.

