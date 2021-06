Som følge av avtalen inngått etter toppmøtet i Geneve, (kjent som Jalta II) den 17. juni 2021, har Representantenes Hus stemt for å oppheve Authorization for Use of Military Force fra 2001.

[1] Presidential References to the 2001 Authorization for Use of Military Force in Publicly Available Executive Actions and Reports to Congress, Matthew Weed, Congressional Research Service, February 16, 2018.

[2] “Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Monica Sortland, Voltaire Network, 30 mai 2021.