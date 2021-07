I Genève la Putin, som var seirende i Syria, frem betingelsene sine til Biden, lederen for de som tapte.



Den tredje verdenskrig, som satte 119 stater mot hverandre i Syria, endte med seieren til Syria, Iran og Russland og det militære nederlaget til de 116 vestlige statene og allierte. Tiden er inne for taperne til å erkjenne forbrytelsene og betale tilbake skaden og kostnadene de har forårsaket (minst 400 000 døde og 400 milliarder dollar i skade i Syria, 100 milliarder dollar i russiske våpen).

Vesten har imidlertid ikke opplevd denne krigen på sitt eget territorium og har ikke lidd under kampene, som de stort sett har ført gjennom leiesoldater ("jihadistene"). De har beholdt noe av sin makt. USA, sammen med Storbritannia og Frankrike, er fortsatt i spissen for en formidabel atomavskrekkende styrke.

Fra da av må den nye verdensordenen ikke bare integrere verdens ledende økonomiske makt, Kina - som forble nøytral under krigen - men må også skåne taperne, ikke drive dem til fortvilelse. Desto vanskeligere er det fordi den vestlige opinionen ikke er klar over deres militære nederlag og fortsetter å tro at de er seierherrene.

Dette er grunnen til at Russland har valgt å innkreve krigsskadeerstatning uten å presentere dem som sådan; ikke å kvele NATO militært; og ikke å offentliggjøre sine beslutninger. Formmessig er toppmøtet mellom Russland og USA mer som et Jalta II (deling av verden mellom allierte) enn et nytt Berlin (kapitulasjon av Det tredje riket).

Det er verdt å merke seg at USA ikke ble holdt ansvarlig for ødeleggelsen av Libya fordi Russlands president Dmitry Medvedev på den tiden hadde støttet det.

Et ugjennomsiktig toppmøte

Russland ønsker ikke å gi inntrykk av at det knuste Vesten. Allerede før møtet hadde media blitt varslet om at statslederne ikke ville holde en felles pressekonferanse, da ingen fortellinger ville være akseptable for begge publikum samtidig. Ikke siden 2014 (da Russland gikk inn i krigen) har et mellomstatlig toppmøte blitt dekket så dårlig. Da presidentene snakket hver for seg, måtte sikkerhetstjenestene gripe inn for å kontrollere mengden. Til slutt gikk ting etter planen: Journalistene forsto ikke mye og hadde bare uviktige detaljer å rapportere. Den amerikanske offentligheten mener at Russland prøvde å manipulere de to siste presidentvalget til fordel for Donald Trump; at de angrep offisielle amerikanske nettsteder; at de forgiftet noen av sine motstandere; og at de truer Ukraina militært.

Russland har benektet alle disse barnslige illusjonene, og berømmet den store amerikanske presidenten, Joe Biden, for hans erfaring, kvaliteten på utvekslingene, og til og med - uten å le - for klartenktheten til denne synlig senile mannen.

Beslutninger tatt av Moskva på forhånd

På militært nivå var det viktige å sikre at USA ikke lenger ville modernisere sitt atomarsenal og ikke ville være i stand til å designe hypersoniske bæreraketter.

President Biden kunngjorde ved åpningen av toppmøtet at USA ville gjenåpne forhandlinger om våpenreduksjon, som de ensidig hadde stoppet under tredje verdenskrig. Vi vet ikke hvilke skritt som er tatt for å forhindre bygging av vestlige hypersoniske raketter, men gitt Russlands ledelse i bæreraketter, kan Moskva og Washington drastisk redusere deres lager av kjernefysiske missiler uten å endre russisk dominans. USAs nedrustning ville være i fredens interesse.

President Biden har erkjent at landet hans bør oppheve autorisasjonen for bruk av militærstyrken fra 2001, Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen om endeløs krig.

Økonomisk har Russland krevd å sikre inntektene. USA aksepterte 19. mai at EUs industri ikke lenger vil drives med vestlig olje, men med russisk gass. Washington kunngjorde at de opphevet sanksjonene de hadde pålagt selskapene som var involvert i byggingen av North Stream 2-rørledningen. Det sier seg selv at prisen på denne gassen ikke vil tilsvare markedsverdien produktet, men betalingen av krigsgjelden. Likevel vil det alltid være mulig for vesteuropeere å unnslippe denne overprisen.

Så langt kan Tyskland og Frankrike være unntatt fra å betale disse skadene, siden tidligere kansler Gerhard Schröder og tidligere statsminister François Fillon alltid har vært imot denne krigen. Nærmere bestemt er sosialisten Gerhard Schröder styreformann for det russiske statseide gasselskapet Rosneft, mens gaullisten François Fillon er nominert som styreformann for det russiske statseide oljeselskapet Zarubezhneft. Tyskland og Frankrike vil fortsatt måtte opphøre fiendtlighetene, mens førstnevnte fortsatt har soldater i Idleb og sistnevnte i Jalabiyeh, og hovedaktørene i dette blodbadet må stå igjen uten ære, som Volker Perthes eller François Hollande.

På den diplomatiske fronten kunngjorde Moskva og Washington at de vil gjenopprette forholdene og returnere ambassadørene. Det gjenstod å definere påvirkningssonene.

Først og fremst trakk president Putin opp linjer USA ikke skal krysse: (1) Et forbud mot å innlemme Ukraina i Nato eller stasjonere atomvåpen der (2) et forbud mot innblanding i Hviterussland (3) et forbud mot inngripen i russisk innenrikspolitikk.

Det ble avtalt at Midtøsten vil være under felles russisk-amerikansk innflytelse, med unntak av Syria, som er direkte under Moskvas fløy; at sunniene vil bli delt inn i to grupper for å forhindre at det osmanske riket gjenoppstår; at Syria (og ikke Iran) vil ta ledelsen i et område inkludert Libanon, Irak, Iran og Aserbajdsjan (igjen for å forhindre en ottomansk gjenoppblomstring); og til slutt at Israel vil forlate Vladimir Jabotinskys ekspansjonistiske prosjekt. I alle fall hadde Washington allerede 2. juni informert alle statene i det bredere Midtøsten om at de ville trekke tilbake sine antimissilsystemer (Patriot og Thaad).

Moskva forventer at disse avtalene vil møte hindringer som noen amerikanske tjenestemenn har fått på plass, ikke direkte, men gjennom bruk av tredjepartsaktører.

Kinas plass

Når det gjelder Det fjerne østen, har Russland på det sterkeste avvist forslag om en allianse med Vesten mot Kina. De vurderer, i lys av historien, at Kina ikke vil gjøre krav på Øst-Sibir så lenge de holder Vesten utenfor. Derfor bekreftet president Putin rett før toppmøtet at han ikke anså Beijing som en trussel.

Dessuten, fra et russisk synspunkt, kunne ikke Kinas økonomiske utvikling være mer normal. Det bryter med reglene for vestlig globalisering, men er basert på en legitim nasjonalistisk doktrine. Den siste kommunikasjonen fra G7, som fordømmer Kina og ønsker å sette standardene for verdenshandelen, er en villfarelse fra gamle dagers storhet. Uansett kan ikke Beijing, etter å ha foretrukket å utvikle seg økonomisk i stedet for å betale blodpenger under krigen, kreve privilegier. Moskva er for en "overlevering" av Taiwan til Kina, men uten å ty til militær konfrontasjon.

Moskva har til hensikt å bli med på Russlands politiske og Kinas økonomiske innsats gjennom det større eurasiske partnerskapet, spesielt for den felles utviklingen av Øst-Russiske Sibir. Det er derfor den bygger den transsibiriske jernbanen og Magistrale som forbinder Baikalsjøen med Amur-elven, transportkorridorene Primorye-1 og Primorye-2, Northern Silk Road, motorveien Europa-Øst-Kina, motorveien Nord-Sør og den økonomiske korridoren Russland-Mongolia. Til denne forbindelsen mellom det russiske rommet og de kinesiske silkeveiene bør det legges til mer enn 700 milliarder dollar av felles prosjekter i begge land.

USAs forventninger

Når det gjelder de amerikanske forslagene om cybersikkerhet, kan ikke problemet behandles bilateralt. Moskva vet bedre enn noen annen at det ikke sponset angrep mot det amerikanske presidentvalget eller på nettsteder til amerikanske offentlige etater.

Computerangrep utføres av private hackere, noen ganger opptrer de som private på vegne av stater. NKTsKI - Russian National Center on Computer Incidents (en avdeling for FSB opprettet for tre år siden) - anslår at, i motsetning til hva vestlige medier hevder, kommer en fjerdedel av dataangrepene fra USA.

Russland oppnådde 31. desember 2020 å få FNs generalforsamling til å opprette en "åpen arbeidsgruppe (OWEG) om digital sikkerhet og dens bruk (2021-2025)" (A/RES/75/240). Denne gruppen, og bare denne gruppen, har ansvaret. For Moskva er dette en måte å gi tilbake FN rollen som et demokratisk verdensforum. En rolle det ble fratatt under den tredje verdenskrig, da FN ble en overføringskanal for Washingtons hauker.