Photo : Formation des combattants d’Al-Qaïda au maniement des armes livrées par le Pentagone.

Le Pentagone a commandé 2,8 milliards de dollars d’armes pour ses alliés dans le monde. Il s’agit de produits principalement sous licence soviétique ou russe afin de ne pas avoir à rendre compte de ces livraisons.

La moitié de ces armes est destinée à poursuivre la guerre contre la Syrie.

La journaliste bulgare Dilyana Gaytandzhieva a relevé sur le US « Federal Procurement Data System » huit contrats d’une valeur totale de 200 millions de dollars destinés à Al-Qaïda en Syrie (Hayat Tahrir al-Sham — Organisation de libération du Levant).

Les sociétés contractantes sont TLG Worldwide, LLC, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA, Inc., Culmen International, LLC, Blane International Group, Inc., Sierra Four Industries Corp.

Les contrats ont été signés entre mars et décembre 2020 pour une durée de cinq ans.