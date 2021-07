Elementos de al-Qaeda aprenden el manejo de armas entregadas por el ‎Pentágono.‎

El Pentágono hizo pedidos ascendentes a 2 800 millones de dólares en armas destinadas a sus ‎aliados en todo el mundo. Se trata principalmente de armas fabricadas bajo licencia soviética o ‎rusa, para no tener que rendir cuentas sobre el destino final de esos pedidos. ‎

La mitad de ese armamento será utilizado para continuar la guerra contra Siria. ‎

La periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva revela que encontró en el Federal Procurement Data System de ‎Estados Unidos 8 contratos, por un valor total de 200 millones de dólares, para la adquisición de ‎armas destinadas a al-Qaeda en Siria, o sea para el grupo Hayat Tahrir al-Sham (Organización de ‎Liberación del Levante). ‎

Las empresas beneficiadas con esos contratos son:‎

TLG Worldwide LLC,

Multinational Defense Services LLC,

Greystone CS3 LLC,

Global Ordnance LLC,

UDC USA, Inc.,

Culmen International LLC,

Blane International Group Inc.,

Sierra Four Industries Corp. ‎

Se trata de contratos de 5 años firmados entre marzo y diciembre de 2020. ‎

‎

‎

‎