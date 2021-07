Hoy, antes de su alocución desde la Casa Blanca en ocasión del Mes de los Orgullos, el presidente ‎Joe Biden anunció la nominación de Jessica Stern para el cargo de enviada especial de ‎Estados Unidos para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en el ‎Departamento de Estado, un papel esencial para garantizar que la diplomacia y la ayuda de ‎Estados Unidos al exterior estimulen y protejan los derechos humanos de las personas LGBTQI+ ‎en todo el mundo. La enviada especial desempeñará un papel esencial en la aplicación del ‎memorándum presidencial sobre la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ ‎en el mundo. En momentos en que los derechos humanos de las personas LGBTQI+ se ven ‎cada vez más amenazados en todas las regiones del mundo, la enviada especial reunirá ‎gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y organizaciones internacionales que ‎compartan las mismas convicciones para defender la dignidad y la igualdad para todos. ‎

‎

Jessica Stern, nombrada enviada especial de Estados Unidos para la promoción de los derechos ‎humanos de las personas LGBTQI+.‎

‎Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, con sede en Nueva York, ‎es especialista en los temas de género, sexualidad y derechos humanos a nivel mundial. ‎En OutRight, logró la legalización de organizaciones LGBTIQ en todo el mundo, contribuyó a ‎garantizar el mandato del experto independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual ‎e Identidad de Género, amplió la resolución de la Asamblea General de la ONU para incluir en ella ‎la identidad de género y confundó el grupo restringido LGBTI de las Naciones Unidas. Proporcionó ‎opiniones de expertos a gobiernos del mundo entero, a instituciones regionales sobre derechos ‎humanos y mecanismos de las Naciones Unidas, principalmente a ONU Mujeres, donde ‎ella misma es miembro de varios organismos de dirección. Sus escritos han sido citados por la ‎Corte Suprema de la India en su veredicto fundamental que elimina la criminalización de las ‎relaciones homosexuales y han sido presentados en The Oxford Handbook of Women, Peace and ‎Security (2019). Es citada con frecuencia en los medios, principalmente en el New York Times, ‎Al Jazeera, el Washington Post, BBC News y The Guardian. Es profesora asociada adjunta ‎en la School of International & Public Affairs de la universidad de Columbia.‎