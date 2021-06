Em 17 de Junho de 2021, a Câmara de Representantes votou pela revogação da Lei de 2001 autorizando o uso da força (Authorization for Use of Military Force of 2001) conforme aos acordos da Cúpula (Cimeira-pt) de Genebra (dita «Ialta 2»).

