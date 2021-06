Foto: Formação de combatentes da Alcaida no manuseio de armas fornecidas pelo Pentágono.

O Pentágono encomendou US $ 2,8 mil milhões (bilhões-br) de armas para os seus aliados no mundo. Trata-se principalmente de produtos sob licença soviética ou russa a fim de não ter de prestar contas por esses fornecimentos.

Metade destas armas é destinada a prosseguir a guerra contra a Síria.

A jornalista búlgara Dilyana Gaytandzhieva constatou no «Federal Procurement Data System» (Sistema de Dados de Aquisições Federal-ndT) dos EUA oito contratos num valor total de US $ 200 milhões de dólares destinados à Alcaida na Síria (Hayat Tahrir al-Sham - Organização de Libertação do Levante).

As empresas contratantes são a TLG Worldwide, LLC, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA, Inc., Culmen International, LLC, Blane International Group, Inc., Sierra Four Industries Corp.

Os contratos foram assinados, entre Março e Dezembro de 2020, por um período de cinco anos.