Der stellvertretende Premierminister Japans, Taro Aso, versicherte in einer Debatte im Oberhaus am 5. Juli 2021: "Wenn es zu einem größeren Zwischenfall (gegen Taiwan) käme, dann könnte man sagen, dass er mit einer Situation verbunden wäre, die das Überleben (von Japan) bedroht. Wenn dies der Fall wäre, müssten Japan und die Vereinigten Staaten gemeinsam Taiwan verteidigen."

Das Gesetz, das 2015 die Verfassung geändert hat, erlaubt Japan seine Armee nur dann einzusetzen, wenn sein Überleben bedroht ist.

Die Volksrepublik China reagierte sofort darauf und warf Tokio vor, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen. Im vergangenen Monat, als die G7 ihre militärische Unterstützung für Taiwan erwähnten, hatte China reagiert, und ließ 28 Kampfflugzeuge die Insel überfliegen.

Das Pentagon hat sich jeglicher Kommentare enthalten, da die Wiedereingliederung Taiwans in China den Bürgerkrieg anfangs des 20. Jahrhunderts beenden würde.

Laut der Financial Times haben die Armeen der USA und Japans in der vergangenen Woche eine Übung durchgeführt, die eine gemeinsame Intervention zur Unterstützung Taiwans simulierte. Sie wäre im Rahmen eines Plans des Pentagon organisiert worden, der 2020, also während der Amtszeit von Donald Trump, entwickelt wurde.