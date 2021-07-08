Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso, 5 Temmuz 2021’de üst meclisteki bir oturum sırasında « Eğer (Tayvan’a karşı) büyük bir olay meydana gelirse, bunun ülkenin (Japonya’nın) hayatta kalmasıyla bağlantılı olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda, Japonya ve ABD’nin Tayvan’ı birlikte savunması gereklidir » dedi.

2015’te anayasayı değiştiren yasa, Japonya’nın ordusunu ancak varlığı tehdit edildiğinde kullanmasına izin veriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tokyo’yu içişlerine karışmakla suçlayarak hemen tepki gösterdi. Geçtiğimiz ay, G7 Tayvan’a askeri desteğinden söz ettiğinde Çin, buna ada üzerinde 28 savaş uçağını uçurarak karşılık vermişti.

Pentagon, Tayvan’ın Çin ile yeniden bütünleşmesinin 20. yüzyılın başlarındaki iç savaşı sona erdireceği yorumunu yapmaktan kaçındı.

Financial Times’a göre, geçen hafta ABD ve Japon orduları Tayvan’ı kurtarmak için ortak bir müdahaleyi canlandıran bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu manevranın 2020’de, yani Donald Trump’ın görev süresi boyunca geliştirilen bir Pentagon planının parçası olarak düzenlendiği söyleniyor.