Türkiye, düzenli ABD birlikleri ülkeden ayrıldığında Kabil yetkililerini Taliban’a karşı koruma görevini üstlendi.

Türk gizli servisleri, Suriye’nin işgal altındaki bölgesinde konuşlanmış cihatçılar arasından Afganistan’a göndermek üzere 2.000 savaşçıyı işe aldı.

Türk gizli servisleri, daha önce de Libya ve Dağlık Karabağ ihtilafları sırasında işgal altındaki Suriye’de konuşlanmış cihatçılardan yararlandı. Bunlar her ne kadar Ermenistan’dan geri çekildilerse de, Libya’daki « Suriyeli » cihatçıların yerine düzenli olarak başkaları gönderiliyor.