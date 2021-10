O South China Morning Post revelou contactos a alto nível entre Washington e Pequim na Suíça [1].

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, encontrou-se com Yang Jiechi, antigo embaixador chinês nos EUA e actual chefe de diplomacia no Partido Comunista.

Os dois homens discutiram o modo de melhorar as relações entre os dois países.

O encontro deu-se no dia a seguir à apresentação da política comercial de Washington para a China, por Katherine Tai (foto), perante o Centre for Strategic and International Studies (Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais- ndT) .

A representante do Presidente Biden para o Comércio sublinhou que tudo estava em aberto para negociação. As subidas das taxas alfandegárias pelos EUA não fizeram vergar Pequim.

Após seis horas de conversações na Suíça, o tom entre os dois Grandes adoçou-se, mas não foi registado (resgistrado-br) nenhum avanço concreto .