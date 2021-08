Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch Sous nos yeux.

Trotz 40 000 engagierter Männer gelingt es den Muslimbrüdern nicht, die syrische Hauptstadt zu einzunehmen. Weit davon entfernt, "Befreier" zu empfangen, widersetzt sich die Bevölkerung, und die Operation ist gescheitert.

11. Der "Arabische Frühling" in Syrien

Ab dem 4. Februar 2011, dem Tag der Eröffnung des Treffens in Kairo, wird die Koordinierung des "Arabischen Frühlings" in Syrien durch das Facebook-Konto Syrian Revolution 2011 sichergestellt. Der Titel reicht aus, um zu verstehen, dass die Operation die Arabische Republik Syrien rasch stürzen sollte, wie es bei den anderen "bunten Revolutionen" der Fall war, da das Ziel nicht darin besteht, die Mentalitäten zu ändern, sondern nur die Führungsteams und einige Gesetze des Landes. Am selben Tag seiner Gründung rief Syrian Revolution 2011 dazu auf, in Damaskus zu demonstrieren, und wurde durch Al-Jazeera übertragen, während Facebook schon zehntausende „Follower“ zeigt. Computer-Zauberei. Dieses Konto wird in den nächsten fünf Jahren eine zentrale Rolle spielen. Es wird jeden Freitag, dem Gebetstag der Muslime, einem Ziel der Brüder widmen.

Der hariristische Abgeordnete Okab Sakr

Am 22. Februar ist John McCain im Libanon. Er trifft sich mit verschiedenen Führern der pro-saudischen Koalition vom 14. März, darunter der Abgeordnete Okab Sakr, dem er die Waffenlieferungen an Islamisten anvertraut, die sie in Syrien erwarten [1]. Dann verlässt er Beirut und erkundet die syrische Grenze. Er wählt das Dorf Ersal als zukünftige Basis der Operationen.

Trotz der Aufrufe des mysteriösen Syrian Revolution-2011 Kontos dauert es bis Mitte März, bis die Ereignisse in Syrien beginnen. Die Brüder versammeln in Deraa, einer bekannten, sehr auf die baath-Partei ausgerichtete Stadt im Süden, ehemalige Dschihadisten aus Afghanistan und dem Irak. Sie lenken eine Demonstration von Beamten, die eine Erhöhung ihrer Gehälter fordern, um, und beginnen mit der Zerstörung des Justizpalastes. Am selben Tag greifen sie unter der Leitung von Mossad-Offizieren ein Geheimdienstzentrum an, das sich außerhalb der Stadt befindet und ausschließlich zur Überwachung der israelischen Aktivitäten auf den besetzten Golanhöhen genutzt wird.

Al-Jazeera, das darüber berichtet, versichert, dass die Einwohner von Deraa protestierten, nachdem die Polizei Kinder, die Präsident Assad feindlich gesinnt waren und Slogans getaggt hatten, gefoltert hätten. Es herrscht Verwirrung, während die Schläger die Zerstörung des Stadtzentrums fortsetzen. In den folgenden Wochen reisen drei Gruppen von Islamisten durch das Land und greifen zweitrangige, schlecht verteidigte Ziele an. Der Eindruck von Unruhen verbreitet sich im ganzen Land, obwohl sie nur drei verschiedene Orte gleichzeitig betreffen. Innerhalb weniger Wochen gab es mehr als 100 Tote, hauptsächlich Polizisten und Soldaten.

Präsident Assad reagiert entgegen dem, was von ihm erwartet wird: Weit davon entfernt, einen lokalen Patriot Act durchzusetzen, hebt er den noch immer geltenden Ausnahmezustand auf – Syrien befindet sich im Krieg mit Israel, das die Golanhöhen besetzt – und löst das Staatssicherheitsgericht auf. Er lässt ein Gesetz verabschieden, das das Demonstrationsrecht garantiert und organisiert, prangert eine vom Ausland aus geführte Operation an und fordert das Volk auf, die Institutionen zu unterstützen. Er versammelt die Stabschefs und verbietet, dass Soldaten ihre Waffen einsetzen, wenn die Gefahr besteht, dass Zivilisten kollateral getötet werden.

Der Führer der syrischen Muslimbruderschaft, Ali Sadreddine al-Bayanuni (nach London geflüchtet), verbündet sich mit dem ehemaligen syrischen Vizepräsidenten Abdel Halim Khaddam (Flüchtling in Paris). Letzterer war aus seinem Land geflohen, als bekannt wurde, wie er zusammen mit dem Leiter des Geheimdienstes Ghazi Kanaan über die Plünderung des Libanon durch den Saudi-Araber Rafik Hariri berichtete.

Indem sie den Präsidenten beim Wort nehmen, greifen die Brüder einen Militärkonvoi in Banias (der Stadt des ehemaligen Vizepräsidenten Abdel Halim Khaddam) mehrere Stunden lang vor den Augen der Bevölkerung an. Aus Angst, Zivilisten zu verletzen, benutzen die Soldaten, die ihrem Präsidenten gehorchen, ihre Waffen nicht. Ein Dutzend von ihnen werden getötet. Der Sergeant, der die Abteilung befehligt, verliert dabei beide Beine, als er eine Granate mit seinem Körper erstickt, damit sie seine Männer nicht tötet. Die Operation wird von Paris aus von der Heilsfront von Khaddam und der Muslimbruderschaft organisiert. Am 6. Juni werden 120 Polizisten in einer ähnlichen Situation in Jisr Al-Schughur getötet.

In mehreren Städten finden Kundgebungen statt, die der Arabischen Republik Syrien feindlich gesinnt sind. Im Gegensatz zu dem Bild, das die westlichen Medien vermitteln, fordern die Demonstranten niemals Demokratie. Die meisten Slogans sind: "Das Volk will den Sturz des Regimes", "Die Christen nach Beirut, die Alawiten ins Grab", "Wir wollen einen Präsidenten, der Gott fürchtet", "Nieder mit dem Iran und der Hisbollah". Es gibt auch andere Slogans, die von "Freiheit" sprechen, aber nicht im westlichen Sinn. Die Demonstranten fordern nämlich die Freiheit, die Scharia zu praktizieren.

Zu diesem Zeitpunkt betrachten die Leute nur Al-Jazeera und Al-Arabiya als zuverlässige Informationsquellen, die den Regimewechsel in Tunesien und Ägypten unterstützt haben. Sie sind also überzeugt, dass auch in Syrien der Präsident abdanken wird und die Muslimbruderschaft an die Macht kommen wird. Die große Mehrheit der Syrer erlebt, was sie für eine "Revolution" hält, und bereitet sich auf eine islamistische Wende vor. Es ist sehr schwierig, die Zahl der Syrer zu bestimmen, die gegen die Republik sind oder die Muslimbruderschaft unterstützen. Allenfalls kann man feststellen, dass hunderte von kleinen Demonstrationen im Land stattfinden und an der größten Demonstration fast 100 000 Menschen in Hama teilnahmen. Seine Organisatoren werden von Präsident Assad in Damaskus empfangen. Als er sie nach ihren Forderungen fragt, antworten sie ihm auf das "Einreiseverbot für Alawiten nach Hama". Verblüfft beendet der Präsident - selbst ein Alawit - das Gespräch.

Am 4. Juli organisieren die Brüder und die israelische Regierung heimlich in Paris ein öffentliches Treffen, um die französische Führungsschicht zu rekrutieren. Dem Aufruf des "Philosophen" Bernard-Henri Lévy und der ehemaligen und zukünftigen Außenminister Bernard Kouchner und Laurent Fabius folgend, unterstützen Abgeordnete von rechts, vom Zentrum, Links und Umweltschützer, das, was ihnen als Kampf für die Demokratie dargestellt wird. Niemand im Saal bemerkt die Anwesenheit der wahren Organisatoren: Alex Goldfarb (Berater des israelischen Verteidigungsministers) und Melhem Droubi (weltweit verantwortlich für die Außenbeziehungen der Bruderschaft, und speziell aus Saudi-Arabien angereist).

Burhan Ghaliun verlässt Syrien mit 24 Jahren und verfolgt eine Laufbahn als Akademiker in Paris. Gleichzeitig gründete er mit Hilfe der NED 1983 in Tunesien die Arabische Menschenrechtsorganisation. Als der Algerier Abassi Madani (von der Islamischen Heilsfront) ins Exil nach Katar geht, hilft dieser Laie ihm seine Reden zu schreiben. Im Juni 2011 nahm er an der Konferenz zum Nationalen Heil der Muslimbruderschaft teil und wurde auf Vorschlag der Vereinigten Staaten im folgenden Monat zum Präsidenten des Syrischen Nationalrats (CNS) gewählt. Daher erhält er dann ein Gehalt des US-Außenministeriums, um "das syrische Volk zu vertreten".

Im August wird in Istanbul ein syrischer Nationalrat nach dem Vorbild des libyschen Übergangsnationalrates aufgestellt. Er versammelt Persönlichkeiten, die seit Jahren außerhalb Syriens leben, einige, die gerade das Land verlassen haben, und die Muslimbruderschaft. Die seltsame Vorstellung, dass diese Gruppe eine "Demokratie" anstrebt, scheint durch die Anwesenheit linksextremer Persönlichkeiten bestätigt zu werden, wie Professor Burhan Ghaliun, der zu ihrem Präsidenten gemacht wird. Seit Jahren arbeitet er jedoch mit der NED und der Muslimbruderschaft zusammen. Obwohl er säkular ist, schreibt er unter anderem die Reden von Abassi Madani (dem Vorsitzenden der Algerischen Islamischen Heilsfront), seitdem er nach Katar ins Exil gegangen ist. Dies gilt auch für George Sabra und Michel Kilo, die seit über 30 Jahren mit den Brüdern zusammenarbeiten und 1982 den amerikanischen Trotzkisten in der NED folgten. Unter der Leitung des Libyers Mahmud Jibril arbeitete Sabra unter anderem an ausländischen Versionen des Kinderprogramms Rue Sésame, das von dem Franzosen Lagardère Média und von Katar Al-Jazeera, zusammen mit Cheryl Benard, der Frau des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen und dann im Irak, Zalmay Khalilzad, produziert wurde. Oder auch Haytham Manna, der Anlagemanager der Sudanesischen Brüder.

Katar kauft von der palästinensischen Freiheitsorganisation PLO die jährliche rotierende Präsidentschaft der Arabischen Liga für 400 Millionen Dollar. Unter Verstoß gegen die Statuten ließ Katar die Syrische Arabische Republik aussetzen, obwohl sie Gründungsmitglied der Organisation war. Dann schlägt er eine Beobachtermission vor Ort vor, die vom Sudan geleitet wird (immer noch von den Brüdern regiert). Der Sudan ernennt den ehemaligen Leiter des Geheimdienstes und ehemaligen Botschafter in Katar, General Mohammed Ahmed Mustafa Al-Dabi, zur Leitung der Arbeiten. Jeder Mitgliedstaat entsendet Beobachter, um alle Tendenzen darzustellen. Die Syrische Arabische Republik erklärt sich bereit, die Liga zu empfangen und lässt die Mission sich auf ihrem gesamten Territorium entfalten. Es ist das erste und einzige Mal, dass ein pluralistisches Organ vor Ort ist, alle Akteure trifft und das ganze Land besucht. Es ist eigentlich die einzige glaubwürdige äußere Quelle während des gesamten Konflikts.

Die Ernennung von General Al-Dabi wird von allen Parteien einstimmig begrüßt. Der Mann hat die Trennung von Sudan und Südsudan ausgehandelt und wird von vielen arabischen Staaten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Bei der Lektüre der vorläufigen Berichte zeigt sich jedoch, dass der Sudanese nicht beabsichtigt, einen maßgeschneiderten Bericht zu schreiben, sondern eine echte pluralistische Beobachtung zu führen. Plötzlich ändern die internationalen Medien ihren Ton und beschuldigen ihn, ein Völkermörder in Darfur gewesen zu sein. Alle, die seine Nominierung gebilligt haben, fordern seinen Rücktritt. Der General wehrt sich. Letztendlich wird ein Fortschrittsbericht veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass es in Syrien keine Revolution gibt. Die Mission bestätigt, dass die Gewalttaten erheblich übertrieben wurden, dass die Armee sich aus den Städten zurückgezogen hat, dass es keine Repressionen gibt, dass die Opfer hauptsächlich Soldaten und Polizisten sind, dass mehr als 5 000 Gefangene, deren Namen sie den Behörden übermittelt hat, freigelassen wurden und dass die ausländischen Medien, die dies beantragt haben, über die Ereignisse berichten konnten. Katar sieht rot und zahlt dem Sudan 2 Milliarden Dollar, damit er General Al-Dabi zurückruft. Er widersetzt sich, dass die Liga einen Nachfolger für ihn bestimmt. Ohne Anführer wird die Mission Anfang 2012 aufgelöst.

Der junge Abu Saleh wird ständiger Korrespondent von France 24 und Al-Jazeera im islamischen Emirat Baba Amr (Homs). Er inszeniert die imaginäre Bombardierung des Viertels während zwei Monaten durch die "Kräfte des Regimes", beteiligt sich an der Todesstrafe für 150 Bewohner des Viertels, richtet sich an seine Zuschauer sterbend (Foto), dann plötzlich gesund, und zündet eine Pipeline an und so weiter. Er flieht nach Paris, wenn das Emirat fällt und taucht später in Idlib wieder auf.

Wütend, dass die Syrische Arabische Republik davonkommen würde, beschlossen die Brüder, ein islamisches Emirat zu gründen. Nach mehreren Versuchen wird es in einem neuen Stadtteil von Homs, Baba Amr, sein, wo zuvor Tunnel gegraben und eingerichtet wurden, um die Versorgung im Falle einer Belagerung zu gewährleisten. 3000 Kämpfer versammeln sich dort, darunter 2000 syrische Takfiristen. Sie sind Mitglieder einer Untergruppe der Bruderschaft, "Exkommunikation und Einwanderung", die unter Sadat gegründet wurde.

Sie sind ein "Revolutionsgericht", richten und verurteilen zu Tode mehr als 150 Einwohner des Viertels, denen die Kehle in aller Öffentlichkeit geschlitzt wird. Die Bewohner fliehen, mit Ausnahme von etwa 40 Familien. Die Takfiristen, die die französischen Spezialeinheiten schwer bewaffnen, errichten Sperren an allen Zugängen zum Viertel. Die Terrorkampagne des ersten Jahres wird durch einen Stellungskrieg nach dem 2004 in „Der Umgang mit der Barbarei“ vorgestellten Plan abgelöst. Jetzt erhalten die Islamisten von der NATO eine viel ausgearbeitete Rüstung, als die der syrischen arabischen Armee, die seit 2005 unter Embargo steht.

Eines Morgens betritt die syrische arabische Armee Baba Amr, dessen Verteidigung abgeschaltet wurde. Franzosen, Journalisten und einige Führer sind geflohen und tauchten einige Tage später im Libanon wieder auf. Die Takfiristen ergeben sich. Der beginnende Krieg scheint zu Ende zu gehen, wie 2007 im Libanon, als die libanesische Armee die Fatah Al-Islam besiegte. Aber die Islamisten sind noch nicht fertig.

Eine neue Operation wird von Jordanien aus vorbereitet, unter NATO-Kommando. Sie plant den Angriff auf Damaskus im Kontext einer gigantischen psychologischen Operation. Aber sie wird im letzten Moment abgesagt. Die Islamisten, die von Frankreich in Baba Amr fallen gelassen wurden, wurden gerade von den Vereinigten Staaten abgemeldet. Sie diskutieren über eine mögliche Teilung des Nahen Ostens mit Russland. Am 30. Juni 2012 wird in Genf ein Friedensversprechen unterzeichnet.

12 - Das Ende des "Arabischen Frühlings" in Ägypten

In Ägypten wird die neue Versammlung von den Brüdern beherrscht. Sie ist der Ansicht, dass die neue Verfassung - die für ihre Wahl verfasst wurde - nur einen alten Text aufgreift, indem sie ihn leicht ändert, obwohl sie in einem Referendum zu 77% angenommen wurde. Sie ernennt also eine verfassungsgebende Versammlung mit 100 Mitgliedern, von denen dieses Mal 60 Brüder sind.

Sobald Präsident Mubarak von Washington zum Rücktritt gezwungen wurde, kehrte Scheich Youssef Al-Qaradâwî mit einem Privatflugzeug aus Katar in sein Land zurück. Administrator des Oxford Centre for Islamic Studies, unter dem Vorsitz von Prinz Charles, und spiritueller Berater von Al-Jazeera, moderiert er eine wöchentliche Sendung über die Scharia. Auf dem Tahrir-Platz lehnt er die Demokratie ab und tritt für die Hinrichtung von Homosexuellen ein.

Die Brüder betonen, dass die jungen Demokraten die Macht der Armee in Frage stellen könnten. Ihre Kampagne für die Präsidentschaftswahlen ist eine Gelegenheit, um die Regeneration des Landes durch den Koran zu fördern. Youssef Al-Qaradawî predigt, dass es wichtiger ist, gegen Homosexuelle zu kämpfen und den Glauben zurückzugewinnen, als gegen Israel für die Anerkennung der Rechte des palästinensischen Volkes zu kämpfen [2]. Während die Stimmenthaltung der Sunniten massiv ist, verhindert die Bruderschaft die Abhaltung der Wahlen in christlichen Städten und Dörfern, so dass 600.000 Wähler nicht wählen können.

Die Präsidenten-Wahlkommission "bestätigt Mohamed Mursi, Präsident von Ägypten, um ein blutiges Schicksal des Landes zu verhindern, wenn [sie] die Wahl von General Ahmed Shafiq verkünden würde".

Die Wahlergebnisse zeigen jedoch, dass General Ahmed Shafiq, Mubaraks ehemaliger Premierminister, mit einem leichten Vorsprung von 30.000 Stimmen gewinnt. Die Bruderschaft droht dann den Mitgliedern der Wahlkommission und ihren Familien, bis diese sich nach 13 Tagen dazu entschließt, den Sieg des Bruders Mohammed Mursi zu verkünden [3]. Die "internationale Gemeinschaft" schließt ihre Augen und begrüßt den "demokratischen" Charakter der Konsultation.

Pressekonferenz am Sitz der Muslimbrüder mit dem Weltführer der Bruderschaft und Präsident Mohamed Mursi.

Mohamed Mursi ist ein NASA-Ingenieur. Er hat die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und verfügt über die geheime Verteidigungs-Habilitation des Pentagon. Sobald er an die Macht kam, begann er, seinen Clan zu rehabilitieren und zu fördern und die Beziehungen zu Israel zu stärken. Er empfängt im Präsidentenpalast die Mörder von Präsident Sadat zum Jahrestag seiner Hinrichtung. Er ernennt Adel Mohammed al-Khayat, einen der Führer der Gamaa Al-Islamiya (die für das Massaker von Luxor 1997 verantwortliche Gruppe) zum Gouverneur dieses Bezirks. Er verfolgt die Demokraten, die gegen bestimmte Aspekte der Politik von Hosni Mubarak (aber nicht für seinen Rücktritt) demonstriert hatten. Er unterstützt eine breite Pogromkampagne der Muslimbrüder gegen die Christen und deckt deren Übergriffe ab: Lynchmorde, Plünderung der Erzbistümer, Brandstiftung der Kirchen. Gleichzeitig privatisiert er die großen Unternehmen und kündigt den möglichen Verkauf des Suezkanals an Katar an, der dann die Bruderschaft sponsert. Vom Präsidentenpalast aus erreicht er mindestens viermal telefonisch Ayman Al-Zawahiri, den Welt Chef von Al-Kaida. Letztendlich ist man einstimmig gegen ihn. Alle politischen Parteien, einschließlich der Salafisten (außer natürlich der Bruderschaft), demonstrieren gegen ihn. 33 Millionen von ihnen gehen auf die Straße und rufen die Armee auf, das Land dem Volk zurückzugeben. Präsident Mursi, ohne Rücksicht auf die Straße, befiehlt dem Militär, sich auf einen Angriff auf die Arabische Republik Syrien vorzubereiten, um der syrischen Muslimbruderschaft zu helfen. Das wird aber zu viel werden.

Am 3. Juli 2013, als die Büros in Washington für das lange Wochenende des Nationalfeiertags geschlossen wurden, führt die Armee einen Staatsstreich durch. Mohamed Mursi wird inhaftiert, während sich die Straßen in ein Schlachtfeld verwandeln, zwischen den Brüdern und ihren Familien auf der einen Seite, den Ordnungskräften auf der anderen Seite.

13 - Der Krieg gegen Syrien

"In der Politik sind Versprechungen nur für diejenigen bindend, die daran glauben", heißt es. Einen Monat nach der Genfer Konferenz und der Friedensunterzeichnung und wenige Tage nach der Konferenz der "Freunde Syriens" in Paris, ist der Krieg wieder erlaubt. Es wird sich nicht um eine NATO-Aktion handeln, die von ihren dschihadistischen Stellvertretern unterstützt wird, sondern nur um einen Dschihadisten-Angriff, der von der NATO unterstützt wird. Codename: "Vulkan von Damaskus und Erdbeben in Syrien".

40 000 in Jordanien schlecht ausgebildete Männer überqueren die Grenze und stürzen sich in die syrische Hauptstadt, während ein Anschlag die Teilnehmer einer Sitzung des [syrischen] Nationalen Sicherheitsrates tötet. Das Militär und die Geheimdienste werden enthauptet. Noch heute ist es schwer zu sagen, ob ein Selbstmordattentäter eine Bombe in den Kronleuchter des Raumes gelegt hat, oder ob eine Drohne eine Rakete in das Gebäude abgefeuert hat. Das Militär und die Geheimdienste sind ohne Befehlshaber.

Die Dschihadisten sind Söldner, die aus den Armen der muslimischen Welt rekrutiert werden. Viele sprechen kein Arabisch und haben nur eine einwöchige Militärausbildung. Manche denken, sie kämpfen gegen die Israelis. Sie erleiden erhebliche Verluste und ziehen sich zurück.

Der folgende lange Krieg zwischen einer syrischen arabischen Armee, die versucht, ihre Bevölkerung zu verteidigen, und die sich dazu in die großen Städte zurückziehen muss, und Dschihadisten, die das Leben in weiten Gebieten unmöglich machen wollen. Diese Kämpfer sind unendlich erneuerbar. Jeden Monat kommen neue an die Stelle der Toten oder der Deserteure. Zuerst kommen alle Gauner der muslimischen Welt, um ihr Glück für ein paar hundert Dollar im Monat zu versuchen. In Ländern wie Tunesien oder Afghanistan werden Rekrutierungsbüros öffentlich betrieben, während sie in anderen Ländern wie Marokko oder Pakistan diskreter sind. Allerdings ist die Sterblichkeit der Kämpfer extrem hoch. Im Juli 2013 wurden laut Interpol in neun Staaten sehr ausgeklügelte Fluchtoperationen durchgeführt, um islamistische Führer aus zu schleusen und nach Syrien zu überführen. Zum Beispiel:

Am 23. Juli flohen 500 bis 1000 Häftlinge aus den Gefängnissen von Taj und Abu Ghraib (Irak).

Am 27. Juli flohen 1.117 Häftlinge aus dem Gefängnis von Kuafia (Bezirk Benghasi, Libyen) nach einem internen Aufstand in Verbindung mit einem Angriff von außen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli flohen 243 Taliban aus dem Gefängnis von Dera Ismail Khan (pakistanische Stammesgebiete).

Die syrische arabische Armee verbrennt den Großteil der Körper der Kämpfer, behält aber diejenigen, die sie identifizieren kann. Sie werden ihren Familien zurückgegeben. Mehrere Staaten führen diskret Rückführungskanäle ein, beispielsweise Algerien mit der Abdelkader-Stiftung. Die syrische arabische Armee hält jedoch noch mehr als 30 000 identifizierte, aber nicht beanspruchte Leichen.

Die westlichen Staaten, die ursprünglich Spezialeinheiten entsandt hatten, indem sie sie aus ihren Soldaten mit doppelter Staatsangehörigkeit rekrutierten, in der Regel Muslime aus dem Maghreb, organisieren ihre eigenen Kanäle zur Rekrutierung von Dschihadisten. So wird in Frankreich in den Gefängnissen ein Netz mit salafistischen Moscheen eingerichtet. Diese wenigen tausend Menschen kommen zu den Zehntausenden aus dem erweiterten Mittleren Osten hinzu. Obwohl nicht bekannt ist, wie viele Menschen an diesem Krieg teilnehmen werden, wird geschätzt, dass die Gesamtzahl der Dschihadisten, die sowohl in Syrien als auch im Irak, vom Inland und Ausland, seit 2011 kämpfen, über 350 000 beträgt. Das ist mehr als jede reguläre Armee der Europäischen Union und doppelt so viel wie die syrische arabische Armee am Ende des Krieges.

Im saudischen Fernsehen al-Safa ruft der syrische Scheich Adnan Al-Arur zum Abschlachten der Alawiten auf. Es wird die religiöse Referenz der Freien Syrischen Armee werden.

Die ideologische Einheit der Dschihadisten wird vom "geistigen Führer der freien syrischen Armee", Scheich Adnan Al-Arur, gesichert. Diese farbenreiche Figur erreicht jede Woche in ihrer Fernsehsendung ein breites Publikum. Er entfacht die Leidenschaften, indem er dazu aufruft, den Tyrannen zu stürzen, und unterstützt eine autoritäre patriarchalische Vision der Gesellschaft. Allmählich driftet er in sektiererische Aufrufe zum Abschlachten von Christen und Alawiten ab. Unteroffizier in der syrischen arabischen Armee, wurde er verhaftet, weil er junge Rekruten vergewaltigt hatte. Dann floh er nach Saudi-Arabien, wo er Scheich im Dienste Allahs wurde.

Sitzung im US-National Security Council am 13. Juni 2013 im Weißen Haus. Man erkennt Gayle Smith (zweite rechts) und Bruder Rashad Hussain (vierter links). Der nationale Sicherheitsberater Tom Donilon nahm ebenfalls an dem Treffen teil, ist aber nicht auf dem Foto zu sehen. Vor allem erkennt man den Vertreter der Muslimbruderschaft und Stellvertreter von Youssef al-Qaradâwî, Scheich Abdallah Bin Bayyah (zweiter links mit dem Turban).

Die Dschihadisten erhalten in der Regel einfache Waffen und verfügen über eine unbegrenzte Menge an Munition. Sie werden in Katibas organisiert, kleinen Einheiten von einigen hundert Männern, deren Anführer hochentwickelte Waffen erhalten, einschließlich Kommunikationskoffer, die es ihnen ermöglichen, Satellitenbilder von den Bewegungen der syrischen arabischen Armee live zu empfangen. Es handelt sich also um einen asymmetrischen Kampf mit letzterer, die zwar viel besser ausgebildet ist, aber deren Waffen aus der Zeit vor 2005 sind und keine Satellitenaufklärung hat.

Im Gegensatz zur syrischen arabischen Armee, deren Einheiten koordiniert und Präsident Baschar al-Assad unterstellt sind, streiten sich die Dschihad-Katibas immer wieder untereinander, wie auf allen Schlachtfeldern, auf denen "Kriegsherren" konkurrieren. Alle erhalten jedoch ihre Unterstützung, Waffen, Munition und Auskünfte, von einem einzigen Hauptquartier, dem sie zu gehorchen verpflichtet sind. Die USA haben jedoch die größten Schwierigkeiten, dieses System zum Funktionieren zu bringen, da viele Akteure Operationen heimlich vor anderen Verbündeten durchführen wollen, zum Beispiel die Franzosen ohne Wissen der Briten oder die Katarer auf Kosten der Saudis.

Sobald ein Gebiet von der syrischen arabischen Armee evakuiert wird, vergraben sich dort die Dschihadisten, die es besetzen. Dort bauen sie Tunnel und Bunker. Die Saudis schickten den Milliardär Osama bin Laden nach Afghanistan, weil er ein Spezialist für Bau-Arbeiten war. Er beaufsichtigte den Bau von Tunneln in den Bergen — genauer gesagt, die Erweiterung von unterirdischen Flüssen. Dieses Mal kommen Ingenieure für Genieeinheiten der NATO, um den Bau von riesigen Verteidigungslinien zu überwachen.

