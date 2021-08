Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch Sous nos yeux.

Siehe hier die Inhaltsangabe.

Daesch hat sich durch seine Folterungen und Halsabschneidungen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

14 - Daesch und das Kalifat

Ursprünglich waren die Mitglieder der Al-Nusra Front (Al-Qaida in Syrien) Syrer, die nach dem Fall von Bagdad im Jahr 2003 in den Irak zogen, um zu kämpfen. Sie kehren nach Syrien zurück, um an der geplanten Operation gegen die Republik teilzunehmen, die letztendlich auf Juli 2012 verschoben wird. Zwei Jahre lang - bis 2005 - erhielten sie Hilfe von Syrien, das sie frei im Land gehen ließ, weil es dachte, sie kämpften gegen den US-Eindringling. Es wurde jedoch deutlich, als General David Petraeus im Irak ankam, dass ihre eigentliche Aufgabe darin bestand, die schiitischen Iraker zu bekämpfen, zur größten Freude der Besatzer. Im April 2013 wurde das islamische Emirat [IS] im Irak, aus dem sie stammen, unter dem Namen Islamisches Emirat im Irak und in der Levante (EIIL) reaktiviert. Die Mitglieder der Al-Nusra Front, die sich in Syrien schöne Teile gesichert haben, weigern sich dann, in ihre Muttergesellschaft zurückzukehren.

John McCain im besetzten Syrien. Im Vordergrund rechts erkennt man den Direktor der Syrian Emergency Task Force. Im Türrahmen, in der Mitte, der Sprecher von Nordsturm (Al-Kaida), Mohammad Nour. Die Familien der libanesischen Geiseln werden gegen den "Senator" wegen Beihilfe zur Entführung Klage einreichen. Er versichert, dass er Nour nicht kenne. Er soll sich auf dieses offizielle Foto eingeschlichen haben, das von seinem Parlamentssekretariat verbreitet wurde.

Im Mai 2013 organisiert eine US-zionistische Organisation, die Syrian Emergency Task Force, die Reise von Senator McCain in das besetzte Syrien. Dort trifft er sich mit verschiedenen Verbrechern, darunter Mohammad Nour, Sprecher der Katiba (Brigade) Nordsturm (Al-Kaida), die elf schiitische Pilger aus dem Libanon in Azaz entführt und festgenommen hatte. Ein Foto, das von seinem Pressedienst verbreitet wurde, zeigt ihn in großen Gesprächen mit Führern der freien syrischen Armee [FSA], von denen einige auch das Banner der Al-Nusra Front tragen. Es gibt Zweifel an der Identität eines von ihnen. Ich werde später schreiben, dass es sich um den zukünftigen Kalifen von Daesch handelt, was das Sekretariat des Senators formell dementieren wird [1]. Da derselbe Mann als Übersetzer für Journalisten diente, sind Zweifel erlaubt. Das Sekretariat wird behaupten, dass meine Hypothese absurd sei, da Daesch dem Senator mehrmals mit dem Tod gedroht habe. Kurz darauf erklärt John McCain im Fernsehen, ohne Angst, sich selbst zu widersprechen, die Führer von Daesch persönlich zu kennen und "in ständigem Kontakt mit ihnen" zu stehen. Wenn der Senator sich auch keine Illusionen über die Islamisten macht, zeigt er, dass er die Lehren aus Vietnam gezogen und sie aus strategischer Notwendigkeit gegen das "Baschar-Regime" unterstützt hat. Vor Beginn der Ereignisse in Syrien hatte er also ihre Waffenlieferungen aus dem Libanon organisiert und das Dorf Ersal als zukünftigen Rücksitz der Operationen ausgewählt. Während dieser Reise in das jihadistische Syrien bewertet er die Bedingungen für das künftige Funktionieren von Daesch.

John McCain und der Generalstab der Freien Syrischen Armee. Im Vordergrund links ist der Mann, der später die Rolle des "Kalifen Ibrahim" von Daesch spielen wird, mit dem der Senator gerade diskutiert. Gleich dahinter, Brigadegeneral Salim Idriss (mit Brille). Der "Kalif" ist ein Schauspieler, der nie eine Verantwortung übernommen hat. Laut John McCain handelt es sich nicht um den Kalifen, sondern um einen ihm ähnlich Sehenden. Der Senator wird später jedoch zugeben, "in ständigem Kontakt" mit Daesch zu stehen.

Im Dezember 2013 stellen die türkische Polizei und Justiz fest, dass Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan seit mehreren Jahren heimlich Yasin Al-Qadi, den Al-Qaida-Banker, empfängt. Fotos zeigen, dass er mehrmals mit einem Privatflugzeug kam und empfangen wurde, nachdem die Überwachungskameras des Flughafens abgeschaltet worden waren. Al-Qadi war einst (und ist wahrscheinlich noch) ein persönlicher Freund des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Er wurde erst am 5. Oktober 2012 von den Vereinten Nationen und am 26. November 2014 vom US-Finanzministerium aus der Liste der gesuchten Personen gestrichen, kam aber schon viel länger, um Erdogan zu treffen. Er gab zu, für die Finanzierung der Arabischen Legion von bin Laden in Bosnien und Herzegowina (1991-95) verantwortlich gewesen zu sein und Präsident Alija Izetbegovic finanziert zu haben. Nach Angaben des FBI soll er auch eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Anschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia (1998) gespielt haben. Nach Angaben des FBI soll er auch Eigentümer des Computerunternehmens Ptech (jetzt Go Agile) gewesen sein, das verdächtigt wird, eine Rolle im internationalen Terrorismus zu spielen.

Die Überwachungskameras auf dem Flughafen Istanbul überraschten Bilal Erdogan, der den Al-Kaida-Schatzmeister Yasin el-Kadi empfing.

Kurz darauf durchsucht die türkische Polizei den Sitz der IHH und nimmt dort Halis B. fest, der verdächtigt wird, der Anführer von Al-Kaida in der Türkei zu sein, und Ibrahim S., zweiter Befehlshaber der Organisation für den Nahen Osten. Erdogan gelingt es, die Polizisten zu entlassen und setzt die Verdächtigen auf freien Fuß.

Auf dem öffentlich-arabischen Sender Al-Arabiya erklärt ein Offizier von Daesch, dass die Organisation von Prinz Abdul Rahman Al-Faiçal geleitet wird.

Im Januar 2014 starten die USA ein umfangreiches Entwicklungsprogramm für eine dschihadistische Organisation, deren Name nicht bekannt gemacht wird. Drei Trainingslager werden in der Türkei, in Şanlıurfa, Osmaniye und Karaman aufgebaut [2]. Waffen kommen in großem Umfang an das EIIL, was al-Nusra neidisch macht. Mehrere Monate lang liefern sich die beiden Gruppen einen gnadenlosen Krieg. Frankreich und die Türkei, die nicht sofort verstanden haben, was vor sich geht, schicken zuerst der Al-Nusra (Al-Kaida) Munition, damit Al Nusra sich des Vermögens des EIIL bemächtigt. Saudi-Arabien beansprucht die Führung des Emirats EIIL und teilt mit, dass es nun von Prinz Abdul Rahman Al-Faiçal (Bruder des saudischen Botschafters in den Vereinigten Staaten und des saudischen Außenministers) geführt wird.

Die Dinge werden allmählich klarer: Das Weiße Haus beruft die Geheimdienstchefs von Saudi-Arabien, Jordanien, Katar und der Türkei am 18. Februar ein. Die Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice kündigt ihnen an, dass Prinz Bandar seine Gesundheit nicht wiedererlangen kann und dass er durch Prinz Mohammed Ben Nayef ersetzt wird, um die Dschihadisten zu überwachen. Aber Nayef hat keine natürliche Autorität über diese Leute, was den Appetit der Türken schärft. Sie teilt ihnen das neue Organigramm der freien syrischen Armee mit und informiert sie, dass Washington ihnen eine große geheime Operation anvertrauen wird, um die Grenzen neu zu gestalten. Anfang Mai reist Abdelhakim Belhadsch (ehemaliger Al-Kaida-Kader, Militärgouverneur von Tripolis in Libyen und Gründer der freien syrischen Armee) nach Paris, um die französische Regierung über die Pläne der US/Dschihadisten zu informieren und den Krieg zu beenden, den Frankreich der EIIL liefert. Er wird insbesondere im Quai d’Orsay empfangen. Vom 27. Mai bis 1. Juni werden mehrere Dschihadisten-Führer zu Beratungen nach Amman (Jordanien) eingeladen.

Auszug aus dem von der kurdischen Tageszeitung "Özgür Gündem" vom 6. Juli 2014 herausgegebenen Protokoll des CIA-Treffens unter dem Vorsitz der CIA in Amman.

Laut dem Protokoll dieses Treffens werden sunnitische Kämpfer unter dem Banner des EIIL zusammengeführt. Sie werden ukrainische Waffen und Transportmittel in großer Zahl erhalten. Sie werden die Kontrolle über ein riesiges Gebiet an der syrisch-irakischen Grenze, hauptsächlich Wüste, übernehmen und dort einen unabhängigen Staat ausrufen. Ihre Mission besteht einmal darin, die Route Beirut / Damaskus / Bagdad / Teheran abzuschneiden und zweitens die französisch-britischen Grenzen zwischen Syrien und dem Irak zu sprengen. Der ehemalige irakische Vizepräsident Ezzat Ibrahim Al-Douri, der den Nakschbandi-Orden in seinem Land beherrscht, gibt bekannt, dass er 80.000 ehemalige Soldaten der Saddam-Armee mitbringt. Die CIA bestätigt, dass 120.000 Kämpfer der sunnitischen Stämme von Al-Anbar unmittelbar nach ihrer Ankunft dem EIIL beitreten werden und ihm schwere Waffen geben werden, die das Pentagon vor Ort transportieren lässt -offiziell für die irakische Armee-. Masrour "Jomaa" Barzani, Leiter des Geheimdienstes der kurdischen Regionalregierung des Irak, erhält die Macht, die umstrittenen Gebiete von Kirkuk zu annektieren, wenn das EIIL Al-Anbar annektieren wird. Man versteht nicht, was die Anwesenheit von Mullah Krekar bedeutet, der in Norwegen eine Gefängnisstrafe verbüßt und dennoch in einem speziellen NATO-Flugzeug angekommen ist. Tatsächlich spielt er seit mehreren Jahren eine wichtige Rolle bei der ideologischen Vorbereitung der Islamisten für die Ausrufung des Kalifats. Aber diese Frage wird während des Treffens nicht zur Sprache kommen.

Gleichzeitig kündigt Präsident Barack Obama an der West Point Military Academy die Wiederaufnahme des "Krieges gegen den Terrorismus" und die Bereitstellung eines jährlichen Budgets von 5 Milliarden Dollar an. Das Weiße Haus wird später erklären, dass dieses Programm unter anderem die Ausbildung von 5400 "gemäßigten Rebellen" pro Jahr vorsieht.

Im Juni startet das Islamische Emirat einen Angriff zunächst im Irak, dann in Syrien und verkündet ein Kalifat. Bis dahin sollte Daesch - so nennt man den Islamischen Staat (IS) jetzt nach seinem arabischen Akronym - nur aus ein paar hundert Kämpfern bestehen, aber auf wundersame Weise hat er plötzlich mehrere hunderttausend Mann. Die Türen des Irak werden ihm von den ehemaligen Offizieren Saddam Husseins geöffnet, die sich auf diese Weise an der Regierung in Bagdad rächen, und von schiitischen Offizieren, die dann in die Vereinigten Staaten auswandern. Daesch beschlagnahmt die Waffen der irakischen Armee, die das Pentagon gerade geliefert hat, und die Reserven der Zentralbank von Mosul. Gleichzeitig und in koordinierter Weise kündigt die Regionalregierung Kurdistans die Annektierung von Kirkuk an und kündigt ein Referendum über die Selbstbestimmung an. Um zu verhindern, dass die Dschihadisten konkurrierender Gruppen des Islamischen Emirats in die Türkei zurückfließen, schließt Ankara seine Grenze zu Syrien.

Seit seiner Gründung hat Daesch zivile in Fort Bragg (USA) ausgebildete Verwalter aufgestellt, von denen einige vor kurzem der US-Regierung des Irak angehörten. Augenblicklich verfügt Daesch über die Verwaltung eines Staates im Sinne des State Building der US-Armee. Das ist natürlich eine komplette Umwälzung für das, was noch vor wenigen Wochen nur eine kleine terroristische Gruppierung war.

Fast alles war im Voraus geplant. Wenn Daesch also die irakischen Militärflughäfen einnimmt, hat es sofort kampffähige Flugzeugpiloten und Hubschrauber. Es kann sich nur um ehemalige Piloten der irakischen Armee handeln, da die Fähigkeit nach sechsmonatiger Flugunterbrechung als verloren gilt. Aber die Planer haben nicht die erforderlichen technischen Teams zur Verfügung gestellt, so dass ein Teil dieses Materials nicht verwendet werden kann.

Daesch verfügt über einen Kommunikationsdienst, der sich vor allem aus MI6-Spezialisten zusammensetzt, der sowohl dessen Zeitungen herausgeben, als auch die Gewalt Allahs inszenieren soll. Das ist eine weitere Wende für die Dschihadisten. Bisher benutzten sie Gewalt, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Jetzt werden sie sie verherrlichen, um sie zu schockieren und zu hypnotisieren. Bemerkenswert gefilmt und ästhetisiert, werden ihre Videos die Geister treffen und Liebhaber von Snuff-Movies rekrutieren.

John McCain und Abdelhakim Belhadsch. In dem Moment, in dem dieses Foto aufgenommen wurde, sucht Interpol Belhadsch, so wie den Emir von Daesch im Maghreb.

Der überwältigende Erfolg von Daesch führt dazu, dass sich Islamisten der ganzen Welt an ihn wenden. Wenn al-Kaida ihre Referenz in der Zeit von Osama bin Laden und seinen Doppelgängern war, ist der Kalif "Ibrahim" ihr neues Idol. Eine nach der anderen, die meisten dschihadistischen Gruppen in der Welt schwören Daesch Treue. Am 23. Februar 2015 richtete der ägyptische Generalstaatsanwalt Hichem Baraket eine Mitteilung an Interpol, in der er erklärte, Abdelhakim Belhadsch, der Militärgouverneur von Tripolis, sei der Führer von Daesch für den gesamten Maghreb.

Daesch fördert irakisches und syrisches Öl [3]. Das Rohöl wird entweder über die von der kurdischen Regionalregierung des Irak kontrollierte Pipeline oder über die Tankwagen der Unternehmen Serii und Sam Otomotiv über die Grenzübergänge Karkamıs, Aksakal, Cilvegözü und Öncüpınar transportiert. Ein Teil des Rohöls wird für den türkischen Verbrauch von Turkish Petroleum Refineries Co. (Tüpras) in Batman raffiniert. Es wird in Ceyhan, Mersin und Dortyol auf den Schiffen von Palmali Shipping & Agency JSC, der Gesellschaft des türkischen Milliardärs Mubari Gurbanoglu verschifft. Der Großteil des Rohöls wird nach Israel transportiert, wo es gefälschte Herkunftsbescheinigungen erhält, und dann nach Europa (einschließlich Frankreich, Fos-sur-Mer, wo es raffiniert wird). Der Rest wird direkt in die Ukraine verschifft. Diese Regelung ist den Fachleuten bestens bekannt und auf dem Weltkongress der Ölgesellschaften (15. bis 19. Juni in Moskau) erwähnt worden. Sprecher versichern, dass Aramco (USA/Saudi-Arabien) die Verteilung des Öls von Daesch in Europa organisiert, während Exxon-Mobil (die Rockefeller-Gesellschaft, die über Katar herrscht) das Öl von Al-Nusra verteilt [4]. Einige Monate später wird die Vertreterin der Europäischen Union im Irak, Botschafterin Jana Hybaskova, in einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament bestätigen, dass EU-Mitgliedstaaten Daesch durch den Kauf seines Öls subventionieren.

Zunächst ist es dem UN-Sicherheitsrat nicht gelungen, diesen Handel anzuprangern, höchstens erinnert sein Präsident an das Verbot des Handels mit terroristischen Organisationen. Es dauert bis Februar 2015, bis die Resolution 2199 verabschiedet wird. Mubariz Gurbanoglu zieht sich dann zurück und verkauft mehrere seiner Schiffe (die Mecid Aslanov, Begim Aslanova, Poet Qabil, Armada Breeze und die Shovket Alekperova) an BMZ Group Denizcilik ve İnşaat A.S., die Reederei von Bilal Erdogan, Sohn des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der den Handel weiterbetreibt. Erst im November 2015, auf dem G20-Gipfel in Antalya, beschuldigt Wladimir Putin die Türkei, gegen die UN-Resolution zu verstoßen und das Öl von Daesch zu vermarkten. Angesichts der Leugnungen von Präsident Erdogan veröffentlicht der Leiter der Operationen der russischen Armee, General Sergej Rudskoy, auf einer Pressekonferenz Satellitenbilder von 8500 Tankwagen, die die türkische Grenze überqueren. Sofort zerstört die russische Luftwaffe die Lastwagen in Syrien, aber der größte Teil des Verkehrs wird über das irakische Kurdistan unter der Verantwortung von Präsident Massoud Barzani fortgesetzt. Daraufhin wird daran gearbeitet, das Ölterminal "Yumurtalik" (das mit der türkisch-irakischen Ölpipeline Kirkuk-Ceyhan verbunden ist) zu erweitern, dessen Lagerkapazität dann auf 1,7 Millionen Tonnen angewachsen ist.

Alle Tankwagen gehören einem Unternehmen, Powertans, das ohne Ausschreibung das Monopol für den Transport von Öl auf türkischem Territorium, erlangt hat. Es wird von dem geheimnisvollen Grand Fortune Ventures mit Sitz in Singapur betrieben und dann auf die Kaimaninseln verlegt. Hinter dieser Montage verbirgt sich, die Çalik Holding, die Firma von Berat Albayrak, dem Schwiegersohn von Präsident Erdogan und seinem Energieminister [5].

Das Öl, das durch die kurdische Pipeline geleitet wurde, wird ebenfalls verkauft. Wenn die irakische Regierung jedoch sowohl die Komplizenschaft der Barzani mit Daesch, als auch den Diebstahl des irakischen Staatseigentums anprangert, den sie gemeinsam unternehmen, so tut Ankara, als sei es überrascht. Erdogan blockiert dann die Einnahmen der irakischen Kurden auf einem türkischen Bankkonto, bis Erbil und Bagdad ihre Positionen klären. Da dieses Geld angeblich blockiert ist, werden die Einnahmen aus seinen Anlagen natürlich nicht dem türkischen Haushalt gemeldet, sondern der AKP [Partei von Erdogan] zugeführt.

Im September 2014 säuberte der Kalif die Führungskräfte seiner Organisation. Die maghrebinischen Offiziere im Allgemeinen und die tunesischen Offiziere im Besonderen werden des Ungehorsams beschuldigt, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sie werden durch Tschetschenen aus Georgien und chinesische Uiguren ersetzt. Der Offizier des georgischen Militärgeheimdienstes, Tarkhan Batirashvili, wird die rechte Hand des Kalifen unter dem Namen "Abu Omar Al-Chichani". Unschuldig kündigt der georgische Verteidigungsminister und ehemalige Chef der "abchasischen Exilregierung" (sic), Irakli Alassania, an, in seinem Land Ausbildungslager für die syrischen Dschihadisten zu beherbergen.

Als Reaktion auf die groß angelegten Gräueltaten und die Hinrichtung von zwei US-amerikanischen Journalisten kündigt Präsident Obama am 13. September die Gründung einer Anti-Daesch-Koalition an. Während der Schlacht von Kobane (Syrien) machen sich die Flugzeuge der US Air Force den Spaß, indem sie an manchen Tagen Daesch bombardieren und ihm an anderen Tagen Waffen und Munition abwerfen.

Der US-amerikanischen Presse zufolge war der Franzose David Drugeon, Offizier des französischen Militärgeheimdienstes, der Pyrotechniker von Daesch, der [die Franzosen] Mohammed Merah und die Kouachi-Brüder ausbildete. Das französische Verteidigungsministerium bestreitet, ihn beschäftigt zu haben, während die US-Presse ihre Behauptung aufrechterhält. Er wird seit einem Bombenangriff der Alliierten vorteilhafterweise als vermisst gemeldet.

Die Koalition erklärt, eine Operation gegen eine bestimmte Khorasan-Gruppe der Al-Kaida in Syrien durchzuführen. Obwohl es keinen Beweis für die Existenz dieser Gruppe gibt, behauptet die US-Presse, dass sie von einem französischen Geheimdienst-Pyrotechniker auf Mission, David Drugeon, geleitet wird, was das französische Verteidigungsministerium aber bestreitet. Später berichtete die US-Presse, dass Drugeon im Auftrag des französischen Geheimdienstes Mohammed Merah (verantwortlich für die Attentate von Toulouse und Montauban im Jahr 2012) und die Kouachi-Brüder (die für den Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris 2015 verantwortlich waren) ausgebildet habe.

Um seine Ressourcen zu erweitern, schafft Daesch Steuern in den Gebieten, die es verwaltet, erpresst Lösegeld für Gefangene und betreibt Schwarzhandel mit Antiquitäten. Die letztgenannte Aktivität wird von Abu Sajaf Al-Iraqi überwacht. Die gestohlenen Stücke werden nach Gaziantep (Türkei) gebracht. Sie werden entweder direkt an die Sammler versandt, die sie durch die Unternehmen Senocak Nakliyat, Devran Nakliyat, Karahan Nakliyat und Egemen Nakliyat bestellt haben, oder sie werden auf dem Markt von Bakırcılar Çarsısı verkauft [6].

Darüber hinaus errichtet die türkische Mafia, unter der Führung von Ministerpräsident Binali Yildirim, Nachahmungs-Fabriken auf dem Territorium des Islamischen Emirats und überschwemmt mit diesen Fälschungen die westliche Welt.

Schließlich, als der afghanische Präsident Hamid Karzai die Macht verlässt, entzieht er den Transport des afghanischen Opiums und des Heroins den Kosovaren und beauftragt damit das Kalifat. Seit vielen Jahren herrscht die Familie des afghanischen Präsidenten - einschließlich seines Bruders Ahmed Wali Karzai bis zu seiner Ermordung - über das größte Opiumkartell. Unter dem Schutz der US-Streitkräfte produziert Afghanistan 380 Tonnen Heroin pro Jahr von den 430 des Weltmarkts. Dieser Handel soll dem Karzai-Clan im Jahr 2013 drei Milliarden Dollar eingebracht haben. Daesch hat die Aufgabe, die Drogen über seine afrikanischen und asiatischen Tochtergesellschaften nach Europa zu transportieren.

15 - Die Liquidierung von Daesch

Am 21. Mai 2017 kündigt Präsident Donald Trump in Riad an, dass die USA auf die Schaffung eines "Sunnistan" (das Kalifat von Daesch) auf dem Irak und Syrien verzichten und die Unterstützung des internationalen Terrorismus einstellen werden. Er fordert alle muslimischen Staaten auf, dasselbe zu tun. Diese Rede wurde sorgfältig mit dem Pentagon und Prinz Mohamed Ben Salman vorbereitet, aber nicht mit London. Während Saudi-Arabien gehorsam beginnt, das gigantische Unterstützungssystem für die Muslimbruderschaft, das es in 60 Jahren eingerichtet hat, zu demontieren, lehnen das Vereinigte Königreich, Katar, die Türkei und Malaysia die US-Entwicklung ab.

Wie in Afghanistan hatte der MI6 die "Islamische Einheitsfront für die Rettung Afghanistans" in "Nordallianz" umbenannt, um die Unterstützung der westlichen Öffentlichkeit für diese "Widerstandskämpfer gegen die Taliban" zu gewinnen, genauso hat der MI6 in Myanmar die "Glaubensbewegung" in die "Rohingya-Befreiungsarmee von Arakan" umbenannt. In beiden Fällen muss jede Erwähnung der Muslimbruderschaft verschwinden.

Im August 2017 startet London die Arakan Rohingya-Heilsarmee gegen die birmanische Regierung. Einen Monat lang wurde die internationale Öffentlichkeit mit verkürzten Nachrichten überschwemmt, die den Exodus der muslimischen Royinghas von Myanmar nach Bengalen, den Ausschreitungen der buddhistischen Armee in Birma anlasteten. Es geht darum, die zweite Phase des Krieges der Zivilisationen zu beginnen: nach dem Angriff der Muslime auf die Christen, dann jener der Buddhisten auf die Muslime. Jedoch wird die Operation unterbrochen, wenn Saudi-Arabien seine Unterstützung der Heilsarmee der Rohingya, deren Sitz in Mekka war, einstellt [7].

Drei Tage vor den Anschlägen in Sri Lanka schickt das saudische Außenministerium ein geheimes Kabel an seine Botschaft in Colombo. Es fordert ihn auf, sein gesamtes Personal für drei Tage so weit wie möglich einzusperren und ihm zu verbieten, die Orte zu besuchen, die durch die Attentate zerstört werden Quelle: Alahed News

Letztlich vertreiben die USA, der Iran und der Irak Daesch aus dem Irak, während Syrien und Russland ihn aus Syrien vertreiben.

Am 21. April 2019 organisiert Daesch schließlich in Sri Lanka eine groß angelegte Operation, bei der 258 Menschen getötet und 496 verletzt wurden.

Die Restaurierung des Kalifats, die 1928 von Hassan el-Banna entworfen wurde, wurde von Präsident Anouar el-Sadat zu seinem eigenen Vorteil versucht, was ihn das Leben kostete. Sie wurde schließlich von Daesch durchgeführt, scheiterte aber. Der Widerstand der arabischen Bevölkerung war zu stark, und die Opposition von Präsident Trump hat nicht erlaubt, das Experiment fortzusetzen. Im Moment ist es nicht möglich zu wissen, ob das Islamische Emirat vom Führer beauftragt wurde, sich als Kalifat zu bezeichnen, oder ob es seine westliche Unterstützung dazu genutzt hat. Wie auch immer, die Dschihadisten werden hier nicht aufhören.

