Met de val van de Islamitische Republiek Afghanistan heeft het Islamitisch Emiraat dat haar heeft vervangen honderdduizenden wapens, duizenden tanks en Humvees en zelfs ten minste vier Black Hawks helikopters in beslag genomen.

Er blijven vragen over de toekomst van 200 gevechtsvliegtuigen die het Afghaanse grondgebied niet hebben verlaten.

Republikeinse senatoren hebben het Pentagon onlangs verzocht een lijst over te leggen van de door de Taliban in beslag genomen uitrusting, zowel de Amerikaanse wapens als die welke door de VS aan de Islamitische Republiek zijn gegeven.

Deze aanpak doet denken aan de opmars van Daesh in Irak in 2014. De jihadisten beschikten over duizenden nieuwe en identieke voertuigen die rechtstreeks afkomstig waren van de Toyota-fabriek in Jordanië. Ze doorkruisten Irak op volle snelheid. Ze werden onmiddellijk vergezeld door Irakese officieren. Ze hadden Amerikaanse wapenvoorraden in beslag genomen die net aan het Iraakse leger waren geleverd. De meeste waren nog ingepakt. Zij beschikten over een formidabel leger tegen Irak, maar ook en vooral tegen Syrië. Sommige van deze officieren wonen thans in de Verenigde Staten, een teken dat zij daarbij reeds voor de Verenigde Staten werkten.

De methoden van de CIA om te doen wat de wet niet toestaat, zijn altijd dezelfde.

Hoewel niemand zich afvraagt waarom Daesh en de Taliban over strijders beschikken die zijn opgeleid om tanks te besturen, gaat het ditmaal niet alleen om de levering van materieel voor een landleger, maar ook voor een luchtmacht. De Black Hawks helikopters hebben al, wonder boven wonder, getrainde piloten. Wat gebeurt er met de Afghaanse luchtmacht?