Poniżej znajduje się tekst wspólnego oświadczenia w sprawie Afganistanu opublikowanego przez następujące kraje: Albania, Australia, Austria, Bahamy, Belgia, Bułgaria, Burkina Faso, Wyspy Zielonego Przylądka, Kanada, Czad, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chorwacja, Czechy, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Dania, Republika Dominikańska, Ekwador, Salwador, Gwinea Równikowa, Estonia, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Sfederowane Stany Mikronezji, Fidżi, Finlandia, Francja, Gabon, Gruzja, Niemcy, Ghana, Grecja, Gwatemala, Gwinea, Gujana, Haiti, Honduras, Islandia, Irak, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Jordania, Kenia, Kosowo, Kuwejt, Łotwa, Liberia, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malawi, Malta, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mołdawia, Czarnogóra, Nauru, Niderlandy, Nowa Zelandia, Niger, Macedonia Północna, Norwegia, Palau, Panama, Paragwaj, Filipiny, Polska, Portugalia, Republika Korei, Republika Cypru, Rumunia, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Słowacja, Słowenia, Somalia, Hiszpania, Sudan, Surinam, Szwecja, Szwajcaria, Gambia, Togo, Tonga, Uganda, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina, Vanuatu, Jemen i Zambia.

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w sferze bezpieczeństwa, wspieramy, pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa i wzywamy wszystkie strony do poszanowania i promowania bezpiecznego i uporządkowanego wyjazdu cudzoziemców i Afgańczyków, którzy chcą opuścić kraj. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze i stojące u władzy w całym Afganistanie ponoszą odpowiedzialność – i zostaną rozliczone – za ochronę ludzkiego życia i mienia, a także za natychmiastowe przywrócenie bezpieczeństwa i porządku cywilnego.

Afgańczykom i obcokrajowcom, którzy chcą wyjechać, należy na to pozwolić; drogi, lotniska i przejścia graniczne muszą pozostać otwarte i należy utrzymać spokój.

Afgańczycy zasługują na to, by żyć bezpiecznie i godnie. My, członkowie społeczności międzynarodowej, jesteśmy gotowi udzielić im pomocy.