Στο βιβλίο μου και μετά, υπέθεσα το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά είναι άσχετο για την απόδειξή μου. Οι άνθρωποι που πραγματοποίησαν αυτό το έγκλημα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα σοκ συγκρίσιμο με το Περλ Χάρμπορ, όπως έγραψαν προηγουμένως τα μέλη του Project for a New American Century, έτσι ώστε να μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μας είπαν λοιπόν μια ιστορία για να κοιμηθούμε όρθιοι που την καταπίναμε χωρίς διαμαρτυρία.

[2] Σύμφωνα με τους επικριτές μου, δεν πήγα στον τόπο των επιθέσεων όπως θα έπρεπε να πράξει ένας πραγματικός δημοσιογράφος. Ωστόσο, οι τρεις σκηνές εγκλήματος κηρύχθηκαν αμέσως «μυστικά άμυνας». Κανένας δημοσιογράφος, από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, δεν επιτρεπόταν να εισέλθει για χρόνια. Ο χαρακτηρισμός του «ερασιτεχνισμού» θα έπρεπε επομένως να ισχύει όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρο το επάγγελμά μου.

[3] Η λέξη «συνωμοσιολογία» αναφέρεται σε άτομα που αμφισβητούν την επίσημη θεωρία του μοναχικού σκοπευτή που φέρεται να πυροβόλησε τον πρόεδρο Κένεντι. Αντιθέτως, καταγγέλλουν μια συνωμοσία για να τον εξαλείψουν.

[4] Πράγματι αρνούμαι την επίσημη έκδοση. Αλλά η λέξη «αρνητισμός» υπονοεί ένα ρεύμα της ακροδεξιάς, του οποίου δεν έχω πάψει να πολεμώ τις ιδέες, το οποίο αρνείται τη θέληση των Ναζί να διαπράξουν τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης.

[6] Όπως κάθε χρόνο, ο Warren Buffet (τότε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο) διοργάνωνε ένα φιλανθρωπικό δείπνο στη Νεμπράσκα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο, αλλά σε στρατιωτική βάση. Οι προσκεκλημένοι επιχειρηματίες είχαν δώσει άδεια στην πλειοψηφία των εργαζομένων τους στη Νέα Υόρκη, γεγονός που εξηγεί το σχετικά μικρό αριθμό νεκρών κατά την κατάρρευση των δύο πρώτων πύργων.

[10] Τα «Πέντε Μάτια (Five Eyes)» είναι η συμμαχία υπηρεσιών ακρόασης και παρακολούθησης της Αυστραλίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασίλειου, που δημιουργήθηκε το 1941από τον Χάρτη του

[11] “Το δόγμα Ράμσφελντ/Σεμπρόφσκι”, του Τιερί Μεϊσάν, μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα), Δίκτυο Βολταίρος, 25 Μαΐου 2021.

