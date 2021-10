CIA udało się wycofać z Kabulu co najmniej tysiąc swoich afgańskich współpracowników. Są to członkowie sił antypowstańczych (Siły Ochrony Chost – Khost Protection Force, KPF oraz Zarządu Bezpieczeństwa Narodowego – National Directorate of Security, NDS). Zostali oni potajemnie zebrani w bazie Orzeł (Eagle Base), a nie na lotnisku im. Hamida Karzaja.

Owi kolaboranci są odpowiedzialni za wiele tortur i zabójstw, znacznie bardziej makabrycznych, aniżeli zbrodnie talibów.

Wysłano ich do Kataru, by następnie rozpuścić ich w masie uchodźców. Niektórzy zostali potem wysłani do Unii Europejskiej, która ignoruje ich zbrodnie wojenne z przeszłości.

Po ich wyjeździe wysadzono w powietrze bazę Orzeł, aby zatrzeć ślady.