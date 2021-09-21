Г-н Председатель, г-н Генеральный секретарь, мои коллеги-делегаты и все те, кто посвятил себя благородной миссии этого учреждения, – для меня большая честь впервые выступать перед вами в качестве президента Соединенных Штатов Америки.

В этом году мы встречаемся в период, которому сопутствуют и большая боль и невероятные возможности.

Мы утратили так много из-за разрушительной пандемии, которая продолжает уносить жизни людей во всем мире и которая так влияет на нашу жизнь.

Мы оплакиваем смерть более 4,5 миллионов человек – людей всех национальностей из всех слоев общества. Каждая смерть – это также и личное горе.

Но наше общее горе является также актуальным напоминанием: наше коллективное будущее зависит от нашей способности осознавать нашу общую человечность и действовать сообща.

Дамы и господа, это ясный и безотлагательный выбор, с которым мы сталкиваемся в самом начале десятилетия. Десятилетия, которое должно стать решающим для нашего мира. Десятилетия, которое в буквальном смысле определит наше будущее.

Мировое сообщество сталкивается с уже существующими и надвигающимися кризисами, которые вместе с тем открывают и огромные возможности – в том случае, и лишь в том случае, если мы сможем проявить волю и решимость реализовать эти возможности.

Сможем ли мы сотрудничать, чтобы спасти жизни людей, повсеместно победить COVID-19 и сделать необходимые шаги, чтобы подготовиться к следующей пандемии?

Или мы не сможем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы справиться с более опасными вариантами?

Сможем ли мы отразить угрозу изменения климата, которая уже разрушает весь наш мир, сталкивающийся с экстремальными погодными условиями?

Или же мы будем страдать от суровых и постоянно усиливающихся засух и наводнений, сильных пожаров и ураганов, более продолжительных волн тепла и повышения уровня моря? Будем ли мы декларировать значимость человеческого достоинства и прав человека и бороться за эти ценности, которые объединили наши народы более семи десятилетий назад?

Будем ли мы применять и укреплять основные принципы международной системы, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, в нашем стремлении к новым технологиям и противостоянию новым угрозам?

Или мы позволим попирать эти универсальные принципы и искажать их в погоне за неприкрытой жаждой политической власти?

То, как мы ответим сейчас на эти вопросы, и примем ли мы решение вместе бороться за наше общее будущее, отразится на жизни следующих поколений. Откровенно говоря, мы находимся на переломном этапе истории.

И сегодня я выступаю здесь, чтобы объяснить всем вам, как Соединенные Штаты намерены работать с партнерами и союзниками, решать эти вопросы, и как приверженность моей новой администрации поможет вести мир к более мирному и более процветающему будущему для всех.

Вместо того, чтобы продолжать сражаться в войнах прошлого, мы сосредотачиваем свой взор и направляем свои ресурсы на проблемы, решение которых является ключом к нашему будущему, в том числе:

ликвидацию этой пандемии;

разрешение климатического кризиса;

управление глобальной динамикой власти;

формирование правил поведения по таким жизненно важным вопросам, как торговля, кибернетика и новые технологии;

противостояние угрозе терроризма в ее нынешнем виде.

Мы завершили двадцатилетний конфликт в Афганистане. И когда мы завершаем период неослабевающей войны, мы открываем новую эру неослабевающей дипломатии.

Эру использования нашей значительной помощи для инвестирования в новые способы и возможности улучшить положение людей во всем мире.

Эру обновления и защиты демократии и доказательства того, что независимо от сложности проблемы, [деятельность] правительства – с помощью людей и в интересах людей – по-прежнему является лучшим способом обеспечить благосостояние наших народов.

И поскольку первоочередное внимание Соединенных Штатов обращено на такие регионы мира, как Индо-Тихоокеанский регион, который играет важнейшую роль сегодня и сохранит ее завтра, мы будем укреплять сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в рамках многосторонних международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, чтобы активизировать наши коллективные усилия и ускорить прогресс в решении глобальных проблем.

Фундаментальная истина XXI века для всех наших стран и для глобального сообщества заключается в том, что наш собственный успех определяется успехом других.

Чтобы быть полезным своему народу, мы также должны активно взаимодействовать с миром. И во имя собственного будущего мы должны работать вместе с нашими партнерами на благо нашего общего будущего. Наша безопасность, наше процветание и наши свободы взаимосвязаны, как никогда ранее.

Итак, мы должны сотрудничать, как никогда ранее.

В течение последних восьми месяцев я уделял первоочередное внимание восстановлению наших союзов и оживлению наших партнерских отношений, отдавая должное тому, что эти отношения находятся в центре внимания и имеют важное значение и для обеспечения прочной безопасности и процветания Америки.

Мы подтвердили наши священные обязательства перед НАТО в соответствии со статьей 5 и совместно с нашими европейскими союзниками разрабатываем новую стратегическую концепцию, которая поможет нашему Североатлантическому Альянсу с большей эффективностью справиться с гибридными угрозами сегодняшнего дня.

Мы возобновили наш диалог и наше взаимодействие с Европейским союзом по важнейшим вопросам наших отношений, таким как торговля и технологии.

Мы повысили уровень четырехстороннего диалога по безопасности Quad между Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами, чтобы приступить к решению самых разных проблем, от безопасности здоровья и изменения климата до развития новейших технологий.

Мы взаимодействуем с региональными учреждениями – от АСЕАН и Африканского союза до Организации американских государств, – чтобы сосредоточить внимание на насущных потребностях людей, включая улучшение систем здравоохранения и экономических показателей.

Мы вернулись за стол переговоров на международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, чтобы сосредоточить внимание на глобальных усилиях по решению общих проблем.

Мы вновь работаем во Всемирной организации здравоохранения – в тесном партнерстве с программой COVAX, – поставляя жизненно важные вакцины по всему миру.

Мы вновь присоединились к Парижскому соглашению по климату.

В следующем году мы намерены войти в Совет по правам человека.

И поскольку Соединенные Штаты стремятся объединить мир в этих усилиях, мы будем лидировать не только благодаря своей силе, но и благодаря силе своего примера.

Не должно быть никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать себя, союзников и свои интересы от нападений, в том числе от террористических угроз, и что мы готовы применять силу – в тех случаях, когда это необходимо – для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности США от постоянных и внезапно возникающих угроз.

Вместе с тем, миссия должна быть ясной, а ее цели – достижимыми. Такой, что проводится в соответствии с волей и согласием американского народа. И, по возможности, – в партнерстве с нашими союзниками. Применение военной мощи США должно быть нашим крайним средством, а не первым, и ее не следует использовать как ответ на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся во всем мире.

Действительно, сегодня невозможно решить самые серьезные проблемы – или даже пытаться их решить – с помощью оружия. Бомбы и пули не могут защитить от COVID-19 или его следующих вариантов.

Чтобы бороться с этой пандемией, необходимы коллективные научные усилия и политическая воля.

Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы как можно быстрее сделать прививки и улучшить доступ к кислороду, проведению тестов и лечению во имя спасения жизней людей.

И в будущем для принятия немедленных мер нам необходимо создать новый механизм для финансирования глобальной безопасности в области здравоохранения, основанный на опыте оказания помощи в целях развития и деятельности Совета по глобальным угрозам здоровью, располагающего необходимыми инструментами для мониторинга и выявления возникающих пандемий.

Соединенные Штаты уже выделили более 15 млрд долларов на глобальную борьбу с COVID.

Мы отправили в зарубежные страны около 160 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе 130 млн доз из наших собственных запасов, а также первые 500 млн доз вакцины Pfizer, которые мы приобрели для передачи в дар зарубежным странам по программе COVAX.

Самолеты с вакцинами из Соединенных Штатов уже приземлились в 100 странах и принесли людям всего мира, по выражению одной американской медсестры, маленькую “дозу надежды”.

“Дозы надежды” от американского народа поступают безо всяких условий.

Завтра на организованном Соединенными Штатами Глобальном саммите по борьбе с COVID-19 я объявлю о дополнительных обязательствах, поскольку мы стремимся активизировать борьбу с COVID-19 и взять на себя ответственность, поставив перед собой конкретные цели и три ключевые задачи: немедленное спасение жизней людей, вакцинация во всем мире и улучшение работы по восстановлению.

Этот год также отмечен многочисленными смертями и разрушениями, вызванными всеобъемлющим климатическим кризисом.

Экстремальные погодные явления, которые мы наблюдали во всех частях света, представляют собой то, что г-н Генеральный секретарь справедливо назвал “красным кодом человечества”.

В свою очередь, ученые и эксперты утверждают, что мы быстро приближаемся к “точке невозврата”.

Чтобы достичь жизненно важной цели по ограничению потепления до 1,5 градусов Цельсия, когда мы соберемся в Глазго на КС-26, все страны должны продемонстрировать свои самые высокие амбиции.

И с течением времени мы должны постоянно повышать наши амбиции.

Учитывая, что в сфере чистой энергии мы работаем над тем, чтобы к 2050 году достичь нулевых показателей выбросов, в апреле я объявил о новой амбициозной цели Соединенных Штатов – в соответствии с Парижским соглашением – сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 50-52 процента по сравнению с уровнями 2005 года.

И моя администрация тесно сотрудничает с Конгрессом, чтобы сделать критически важные инвестиции в “зеленую” инфраструктуру и электромобили, которые помогут нам добиться прогресса в достижении наших климатических целей у себя дома.

И самое приятное то, что эти амбициозные инвестиции — не просто эффективная политика в отношении климата, — это шанс для каждой из наших стран инвестировать в нас и наше будущее.

Это колоссальная возможность создать хорошо оплачиваемые рабочие места в каждой из наших стран и стимулировать долгосрочный экономический рост, который улучшит качество жизни всех наших граждан.

Мы также осознаем ответственность тех из нас, кто внес наибольший вклад в преодоление этого кризиса, за поддержку стран и народов, которые пострадают больше всего и у которых наименьшее количество ресурсов, чтобы помочь им адаптироваться.

В апреле я объявил об увеличении Соединенными Штатами нашего государственного международного финансирования в два раза, чтобы помочь развивающимся странам смягчить последствия изменения климата, — и сегодня я с гордостью сообщаю, что мы вновь удваиваем эту сумму.

В результате Соединенные Штаты станут лидером в области государственного финансирования борьбы с изменением климата, и благодаря нашим дополнительным обязательствам вместе с возросшей поддержкой частного капитала мы сможем достичь цели по мобилизации 100 млрд долларов из стран с развитой экономикой для поддержки развивающихся стран.

Преодолевая эти кризисы, мы также входим в эру новых технологий и возможностей, которые потенциально могут изменить каждый аспект человеческого существования, — и все мы должны решить, являются ли эти технологии силой, расширяющей возможности людей или усиливающей репрессии.

По мере развития новых технологий мы с нашими демократическими партнерами будем стараться гарантировать, чтобы новые достижения в разных сферах — от биотехнологии до квантовых вычислений, 5-G, искусственного интеллекта и многих других — использовались во благо людей, для решения общих проблем и продвижения свободы человека, а не в целях подавления инакомыслия и меньшинств.

Также Соединенные Штаты намерены сделать серьезные инвестиции в исследования и разработки совместно со странами, находящимися на всех этапах экономического развития, для создания инновационных инструментов и технологий, которые помогут нам справиться с вызовами второй четверти XXI века и будущего.

Мы защищаем нашу критически важную инфраструктуру от кибератак, разрушаем сети программ-вымогателей и работаем над установлением четких правил поведения в киберпространстве для всех стран.

Мы оставляем за собой право решительно реагировать на кибератаки, которые угрожают нашему народу, нашим союзникам или нашим интересам.

Мы будем придерживаться новых правил глобальной торговли и экономического роста в стремлении уравнять правила игры, чтобы не было искусственного перевеса в пользу какой-либо страны за счет других, и чтобы у каждой страны был шанс на честную конкуренцию.

Мы будем стремиться обеспечить защиту основных трудовых прав, охраны окружающей среды и интеллектуальной собственности. А также к тому, чтобы преимущества глобализации широко распределялись в сообществах.

Мы продолжим придерживаться многолетних правил и норм, которые на протяжении десятилетий составляли основу международного сотрудничества и имели важное значение для развития стран во всем мире, включая такие фундаментальные обязательства, как свобода судоходства, соблюдение международного права и договоров, а также поддержка рычагов контроля над вооружениями, снижающих риски и повышающих прозрачность.

Наш подход твердо зиждется на миссии Организации Объединенных Наций и ценностях, которые мы все приняли при составлении ее Устава, и полностью согласуется с ними. Это обязательства, которые мы все взяли на себя и которые мы все обязаны соблюдать.

И в то время, как мы пытаемся справиться со всеми этими неотложными вызовами — старыми и новыми, — мы также должны сотрудничать друг с другом.

Все ведущие державы мира обязаны строить взаимодействие с осторожностью, чтобы мы не перешли от ответственной конкуренции к конфликту.

Соединенные Штаты будут активно конкурировать и лидировать, основываясь на наших ценностях и сильных качествах.

Мы будем защищать наших союзников и друзей и противодействовать попыткам более сильных стран доминировать над более слабыми, будь то перекраивание территории с применением силы, экономического принуждения, технологической эксплуатации или запугиваний судов.

Однако мы не стремимся к новой “холодной войне” или к разделению мира на жесткие блоки.

Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая берет инициативу и добивается мирного решения общих проблем, даже если у нас имеются серьезные разногласия в других областях.

Ведь если мы не объединимся для решения неотложных угроз, таких как COVID-19 и изменение климата, или постоянных угроз, таких как распространение ядерного оружия, – мы все пострадаем от последствий нашего провала.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены предотвращению обладания Ираном ядерного оружия. Мы работаем с группой P5 +1 с целью дипломатического взаимодействия с Ираном, чтобы добиться его возвращения к СВПД. Мы готовы вернуться к полному соблюдению, если Иран сделает то же самое.

Подобным образом мы стремимся к серьезной и последовательной дипломатии для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы стремимся к конкретному прогрессу в воплощении достижимого плана с реальными обязательствами, который повысил бы стабильность на полуострове и в регионе, а также улучшил бы жизнь народа Корейской Народно-Демократической Республики.

Мы также должны сохранять бдительность в отношении угрозы, которую для всех наших стран представляет терроризм, — будь то из отдаленных регионов мира или из соседнего двора.

Мы знаем, что жгучее жало терроризма все еще атакует. В прошлом месяце мы потеряли 13 американских героев и почти 200 ни в чем не повинных афганских мирных жителей в результате чудовищного террористического нападения в аэропорту Кабула. Те, кто совершает террористические акты против нас, будут и в дальнейшем иметь в лице Соединенных Штатах неумолимого и решительного врага.

И все же Соединенные Штаты — это не та страна, которая была до терактов 11 сентября два десятилетия назад. И сегодняшний мир – это не мир 2001 года.

Сегодня мы лучше оснащены для обнаружения и предотвращения террористических угроз, и мы более уверены в нашей способности отражать их и реагировать на них.

Мы знаем, как наладить эффективные партнерские отношения для ликвидации террористических сетей, перекрывая их системы финансирования и поддержки, противодействуя их пропаганде, предотвращая их передвижение, а также неизбежные атаки.

Именно так мы действовали во времена администрации Обамы-Байдена, когда к нам присоединились более 60 стран, чтобы сформировать успешную коалицию против ИГИЛ.

Мы будем противостоять террористическим угрозам сегодня и в будущем с помощью полного набора доступных нам инструментов, в том числе работая в сотрудничестве с местными партнерами, так что нам не нужно будет полагаться на крупномасштабное военное развертывание.

Одним из основных способов эффективного повышения безопасности и снижения уровня насилия является стремление улучшить жизнь людей во всем мире, которые видят, что их правительства не обслуживают их потребности.

Коррупция, которая умножает неравенство, выкачивает ресурсы стран, распространяется через границы и порождает человеческие страдания, – это не что иное, как угроза национальной безопасности в ХХI веке.

Во всех уголках мира мы все чаще наблюдаем, как граждане выражают свое недовольство — видя, как богатые и имеющие хорошие связи все больше обогащаются, берут взятки и становятся выше закона, в то время как подавляющее большинство людей изо всех сил пытается найти способ заработать или прокормить семью. Или начать свой бизнес с нуля. Или отправить своих детей учиться.

Люди выходят на улицы в каждом регионе, чтобы потребовать от своих правительств удовлетворить их основные потребности, дать каждому шанс на успех и защитить данные им Богом права.

И в этом хоре голосов на разных языках и на разных континентах мы слышим общий призыв: призыв к уважению достоинства.

Как лидеры мы обязаны ответить на этот призыв, а не пытаться его заглушить. И Соединенные Штаты полны решимости использовать наши ресурсы и нашу международную платформу для поддержки этих голосов, — чтобы прислушиваться к ним, сотрудничать с ними и находить способы реагирования, которые способствуют уважению человеческого достоинства во всем мире.

Например, в развивающихся странах существует огромная потребность в инфраструктуре, но низкокачественная инфраструктура, подпитывающая коррупцию или ухудшающая состояние окружающей среды, может со временем лишь усугубить их проблемы.

Однако, если все сделано правильно – с прозрачными и устойчивыми инвестициями в проекты, которые отвечают потребностям сообщества и привлекают местный персонал, поддерживая высокие трудовые и экологические стандарты, — инфраструктура может стать прочной основой, позволяющей обществу в странах с низким и средним уровнем доходов расти и процветать.

В этом и заключается идея партнерства “Построим лучший мир”.

Совместно с частным сектором и нашими партнерами по G7 мы стремимся мобилизовать сотни миллиардов долларов для инвестиций в инфраструктуру.

Мы также продолжим делать наибольший вклад в гуманитарную помощь в мире, доставляя продукты питания, воду, кров, неотложную медицинскую и другую жизненно важную помощь миллионам нуждающихся.

Когда происходит землетрясение или бушует тайфун, или случается бедствие в любой точке мира, Соединенные Штаты предлагают помощь.

И когда в прошлом году почти каждый третий человек во всем мире не имел доступа к полноценному питанию, Соединенные Штаты решились объединить партнеров для решения неотложных проблем недоедания и предоставления гарантии того, что мы сможем обеспечить мир продовольствием в течение будущих десятилетий.

Именно поэтому мы дали обещание выделить 10 млрд долларов на искоренение голода и инвестирование в продовольственные системы в нашей стране и за ее пределами.

С 2000 года американское правительство вложило более 140 млрд долларов в улучшение всемирной охраны здоровья и укрепление систем здравоохранения, проявляя лидерство в привлечении инвестиций в ключевые программы, которые каждый день содействуют улучшению повседневной жизни населения. Для этого необходимо создать надлежащие условия.

В ходе усилий по улучшению жизни людей мы должны с еще большим ощущением единства цели работать над приостановлением конфликтов, во всем мире причиняющих колоссальную боль и страдания.

Необходимо удвоить дипломатические усилия и использовать политические переговоры, а не насилие, в качестве главного инструмента снижения напряженности в разных странах мира.

Необходимо создать более мирное, более безопасное будущее для всех, проживающих в странах Ближнего Востока.

Несомненно, США привержены делу обеспечения безопасности Израиля. Мы непоколебимы в нашей поддержке независимого израильского государства.

Мы также понимаем, что израильтяне и палестинцы в равной мере заслуживают одинаковой степени свобод, достоинства, безопасности и благополучия.

Однако я продолжаю считать, что двугосударственное решение остается наилучшим способом обеспечения будущего Израиля в качестве демократического еврейского государства, мирно соседствующего с жизнеспособным, суверенным и демократическим палестинским государством.

Мы по-прежнему далеки от этой цели, но нельзя отказываться от возможности добиться прогресса.

Также нельзя отказываться от решения бушующих конфликтов, в частности в Эфиопии и Йемене, где война привела к голоду, ужасающему уровню насилия и нарушениям прав человека среди гражданских лиц, в том числе к вопиющей практике использования изнасилования в качестве оружия войны.

Мы будем продолжать сотрудничать с международным сообществом по защите мира и с тем, чтобы положить конец этим страданиям.

По мере того, как мы по всему миру будем прилагать дипломатические усилия, США также будут защищать демократические ценности, лежащие в основе идентичности американского народа и страны: свободу, равенство, наличие возможностей, обеспечение всеобщих прав каждого.

Это часть ДНК нашей страны. Также важно подчеркнуть, что это часть ДНК этого института, Организации объединенных наций. Иногда мы об этом забываем.

Я бы хотел процитировать первые строки из Всемирной декларации прав человека, которая гласит: «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира».

ООН была основана на этическом принципе, который заключается в том, что индивидуальные права должны лежать в центре нашей системы, и нельзя игнорировать или искажать четкое мышление и видение.

США внесут свой вклад, но если все наши страны будут работать над достижением цели, которую мы призваны реализовать, это сделает нас более успешными, а наши действия — более эффективными.

Именно поэтому более 100 стран поддерживают совместное заявление, а Совет безопасности принял резолюцию, в которой излагается, каким образом мы будем оказывать поддержку народу Афганистана, а также какие требования мы будем предъявлять к Талибану касательно уважения универсальных прав человека.

Мы должны выступать за права женщин — за права женщин и девочек полностью реализовать свои способности и вносить вклад в экономику, политическую деятельность и жизнь общества, в свободе от насилия и запугивания, где бы эти тактики не применялись: от Центральной Америки до Ближнего Востока, Африки и Афганистана.

Мы должны освещать и осуждать репрессии в отношении конкретных расовых, этнических и религиозных меньшинств, будь то в Синьцзяне, северной Эфиопии или других регионах.

Мы все должны встать на защиту прав ЛГБТКИ+, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира.

Я хочу однозначно заявить, что, ведя наши страны к этой цели, и работая над преодолением быстро образующихся, комплексных вызовов, я вовсе не равнодушен к тому, какое будущее мы хотим обеспечить для нашего мира.

Будущее за теми, кто защищает человеческое достоинство, а не пренебрегает им.

Будущее за теми, кто позволяет своему народу реализовать свой потенциал, а не притесняет свой народ.

Будущее за теми, кто дает своему народу возможность свободно дышать, а не тем, кто стремиться задушить свой народ железной рукой.

Авторитаризм — авторитарные правители могут утверждать, что эра демократии закончилась, но они ошибаются.

Дело в том, что нас окружает демократия. Ее следы можно найти в работе борцов с коррупцией, правозащитников, журналистов, протестующих за мир, находящихся на переднем крае битвы этой битвы в Беларуси, Бирме, Сирии, Кубе, Венесуэле и во всех других странах.

Ее следы можно найти в деятельности отважных женщин Судана, которые вопреки насилию и репрессиям вытеснили диктатора, ответственного за геноцид, и которые каждый день работают над защитой своих достижений в становлении демократии.

Ее следы можно найти в усилиях молдаван, которые одержали решительную победу от имени демократических сил, дав правительству указ бороться с подкупом и создавать более инклюзивную экономику.

Ее следы можно найти в деятельности молодого населения Замбии, которое впервые использовали силу своего голоса и которое, после рекордной явки, проголосовало против коррупции и за новый путь для своей страны.

Ни одна демократическая страна не является идеальной, и США не исключение из правила. США будут продолжать бороться за то, чтобы оправдать наши высочайшие идеалы и преодолеть наши расколы в борьбе с насилием и мятежными действиями.

Демократия остается наилучшим инструментом, который позволяет нам полностью реализовать свой человеческий потенциал.

Уважаемые лидеры, именно в подобные моменты мы должны доказать, что мы достойны наших предшественников. ООН была создана благодаря их видению и ценностям, а также упорной вере в наше общее будущее; они помогли приостановить цикл войн и разрушений и создали основу для периода относительного мира и повышающегося уровня благополучия, который продлился более 70 лет.

Теперь мы должны вновь проявить солидарность с тем, чтобы подтвердить, что человеческая природа, которая нас объединяет, сильнее любых внешних признаков разногласий или раскола.

Необходимо выбрать сотрудничество, чтобы добиться того, чего мы не можем сделать в одиночку: мы должны положить конец пандемии, чтобы повысить нашу готовность к будущим пандемиям; мы должны бороться с катастрофическим изменением климата и повышать нашу устойчивость к их воздействиям, которые уже налицо; мы должны обеспечить, что в будущем технологии будут являются ключевым способом решения проблем человечества и расширения потенциала человека, а не причиной усугубления конфликтов или репрессивным инструментом.

Именно эти вызовы определят будущее, которое унаследуют наши дети и правнуки, – и необходимо задумать о будущем, чтобы их преодолеть.

За 20 лет я впервые выступаю на этой трибуне, когда США не ведут никакой войны. Мы уже перевернули это страницу истории.

Сила, энергия, приверженность своему делу, воля и ресурсы нашей нации полностью и исключительно направлены на то, что предстоит, а не на то, что уже миновало.

Я уверен в том, что, смотря в будущее, мы будем играть ведущую роль. Мы будем играть ведущую роль по самым серьезным вопросам наших времен, от COVID-19 и климата до мира, безопасности, человеческого достоинства и прав человека.

Но мы не будем действовать в одиночку. Мы будем играть ведущую роль вместе, совместно с нашими союзниками и партнерами, в сотрудничестве с теми, кто, как и мы, считают, что мы имеем возможность преодолеть все эти вызовы и построить будущее, которое будет действовать на благо всех и сохранит нашу планету.

В этом нет ничего неизбежного, ведь выбор стоит за нами. Я заявляю о том, какую позицию заняли США. Мы выбираем лучшее будущее. Мы, вы, я – у нас имеются воля и возможность, чтобы этого добиться.

Дамы и господа, мы не можем продолжать терять время. Приступим к работе, ведь обеспечить лучшее будущее можно уже сегодня.

Мы можем этого добиться. Это нам по силе, у нас есть такая возможность.

Благодарю вас, да благословит вас Бог.