Уважаемый господин председатель!

2021 год для китайского народа – год весьма знаменательный. Он проходит под знаком 100-летия Коммунистической партии Китая. В этом году также исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав КНР в ООН – это историческое событие, которое торжественно отмечается в нашей стране. Будем прилагать конструктивные усилия для повышения уровня сотрудничества Китая с ООН и вносить новый вклад в благородное дело этой всемирной Организации.

Господин председатель!

Год назад по итогам заседания юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководители ее стран-участниц в принятой политической декларации подтвердили намерения объединяться перед пандемией и вызовами, заявили о приверженности мультилатерализму в интересах укрепления роли ООН и построения общего будущего для нынешнего и грядущих поколений.

Уже больше года мир претерпевает одновременно глубочайшие перемены и пандемическое распространение коронавируса. В условиях этой реальности не ослабляется, а только усиливается пламенное чаяние народов - мир, развитие, равенство, справедливость, сотрудничество и всеобщий выигрыш.

Ныне продолжающаяся по всему миру пандемия много меняла жизнь человечества. Мир вступает в новую фазу турбулентности. Каждый ответственный политический лидер обязан по зову времени проявить уверенность, смелость, чувство долга и принять исторически важное решение.

Первое, ради судьбы человечества нам осталось ничего иного, кроме как победить пандемию. Борьба между человечеством и эпидемией происходила всю историю мировых цивилизаций, а нарастающие вызовы только делают человека сильнее и прогрессивнее. Как бы ни бушевала пандемия, победа будет за нами.

Жизнь человека превыше всего. Жизнь, ценность и достоинство каждого человека должны бережно сохраняться. Важно формировать научный дух, придерживаться научного подхода, соблюдать научную закономерность при приятии комплексных мер по постоянному и экстренному противодействию пандемии, а также координации усилий по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию. Необходимо укреплять международную противоковидную кооперацию, максимально снизить риски трансграничной заразы.

Вакцина - мощнейшее оружие против коронавируса. Я часто говорю, что она должна быть общественным достоянием, доступным прежде всего для развивающихся стран. Самая актуальная задача на данный момент – обеспечить справедливое и рациональное распределение вакцин в глобальном масштабе. Постараемся к концу года увеличить поставку китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных нами COVAX 100 млн долл. США дополнительно предоставим развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе. Китай будет и впредь поддерживать научно-обоснованное исследование происхождения COVID-19 и принимать в нем активное участие, категорически выступая против любой политической манипуляции.

Второе, необходимо восстановить экономику, продвигать более мощное, зеленое и здоровое глобальное развитие. Развитие – ключ к счастливой жизни народа. Перед лицом серьезных последствий COVID-19 нам следует прилагать совместные усилия для того, чтобы глобальное развитие перешло к новому этапу, характеризующемуся сбалансированностью, координированностью и инклюзивностью. Пользуюсь случаем, хотел бы выдвигать Инициативу по глобальному развитию. Она в основном заключается в нижеследующем.

— Необходимо поставить развитие во главу угла. Нужно уделить развитию приоритетное внимание в рамках глобальной макрополитики, усилить политическую координацию между ведущими экономиками, сохранить преемственность, стабильность и устойчивость в целях формирования более равноправного и сбалансированного партнерства глобального развития. Важно добиться синергии процессов многостороннего сотрудничества, ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

— Необходимо придерживаться принципа «Народ превыше всего». Важно в процессе развития обеспечить и улучшать благосостояние народа, защитить и содействовать правам человека, продвигать развитие ради народа и с опорой на народ, чтобы служить интересам и благам народа. Следует принести народу счастье, ощутимую выгоду и безопасность, осуществлять всестороннее развитие человека.

— Необходимо придерживаться принципа общедоступности и инклюзивности. Особо следует учитывать потребности развивающихся стран, оказывать поддержку прежде всего крайне уязвимым и нуждающимся странам путем отсрочки исполнения долгового обязательства и предоставления гуманитарной помощи, прилагать усилия для решения несбалансированности и неполноценности развития между странами и внутри страны.

— Необходимо придерживаться инновационного подхода. Считаю целесообразным воспользоваться историческими возможностями нового витка научно-технической и промышленной революции, ускорять превращение научно-технических достижений в производственные силы, создавать открытую, справедливую, равноправную и недискриминационную среду для развития науки и техники, изыскивать новые драйверы экономического роста в постпандемический период во имя опережающего развития.

— Необходимо стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы. Следует совершенствовать глобальное управление окружающей средой, действенно противостоять изменению климата во имя неделимости судьбы человека и природы. Важно интенсифицировать зеленую и низкоуглеродную трансформацию, осуществлять зеленое восстановление. Китай стремится выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 г. и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 г.. Это, конечно, требует титанических усилий, но мы сделаем все от себя зависящее. Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, не строить за рубежом новые проекты угольных электростанций.

— Необходимо ориентироваться на практические действия. Важно наращивать вложение ресурсов, содействовать сотрудничеству в таких приоритетных областях, как сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, борьба с COVID-19, вакцина, противодействие изменению климата, зеленное развитие, индустриализация, цифровая экономика и инфраструктурная взаимосвязанность. Следует ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года во имя всеобщего развития во всем мире. Китай уже провозгласил свое решение в ближайшие 3 года дополнительно предоставить международную помощь на сумму в 3 млрд долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с пандемией и восстановлении социально-экономического развития.

Третье, мы должны укреплять солидарность, претворять в жизнь концепцию международных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Планета, где воцарится мир и развитие, должна включать в себя многообразные цивилизации и совмещать в себе различные пути к модернизации. Демократия – это не прерогатива какого-либо государства, а право народов всех стран. Те изменения в международной обстановке, происходящие в последнее время, вновь показывают, что внешнее военное вмешательство и т.н. демократическое преобразование приносят ничто иное, как катастрофические последствия. Следует ценить и защищать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, справедливость, праведность, демократия и свобода, отказаться от сколачивания узких кругов и игры с нулевой суммой.

Между государствами неизбежно какие-то разногласия и противоречия, важно вести диалог и сотрудничество на основе равенства и взаимоуважения. Успех одной страны не означает поражение другой. Просторы мира достаточно велики, чтобы осуществить совместный прогресс и успешное развитие всех стран. В межгосударственных контактах вместо конфронтации и исключительности должны восторжествовать диалог и инклюзивность. Необходимо выстраивать международные отношения нового типа на основе взаимоуважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, увеличить точки соприкосновения и найти максимальную общность интересов.

Китайская нация всегда стремится к миру, дружбе и гармонии, и эти ценности передаются из поколения в поколение. Китай никогда никого не оккупировал или обижал, и не будет так делать в будущем, тем более гоняться за гегемонией и господством. Китай всегда сохраняет приверженность обеспечивать мир во всем мире, продвигать глобальное развитие, отстаивать международный порядок и предоставлять общественное благо. Инновационное развитие Китая только приносит всему миру новые возможности.

Четвертое, необходимо совершенствовать глобальное управление и воплощать в жизнь подлинный мультилатерализм. В мире существует только одна система, а именно международная система, ядром которой выступает ООН. Есть только одно мироустройство, основанное на международном праве, и только один набор правил, а именно основополагающие нормы международных отношений, установленные целями и принципами Устава ООН.

ООН обязана высоко нести знамя подлинного мультилатерализма и выступать важнейшей трибуной поддержания общей безопасности, пользования достижениями развития и определения судьбы мира. Важно работать над стабилизацией мироустройства, увеличивать представленность и право голоса развивающихся стран в международных делах, играть главную роль в продвижении демократизации международных отношений и верховенства права. Необходимо равномерно продвигать работу в области безопасности, развития и прав человека, вырабатывать объединительную повестку дня с акцентом на разрешении актуальных проблем, предпринимать реальные шаги для полноценной реализации обещания всех сторон о поддержке подлинного мультилатерализма.

Господин председатель!

Мир в очередной раз стоит на перекрестке истории. Глубоко убежден, что тренд мира, развития и прогресса человечества невозможно повернуть вспять. Пусть все страны мира с уверенностью консолидируют усилия во имя преодоления глобальных угроз и вызовов, формирования Сообщества единой судьбы человечества и прекрасной перспективы нашей планеты!