Det Hvite Hus har i all hemmelighet blandet seg inn i Finlands valg av nye fly. De kan tenke seg å trekke sitt tilbud til Finland til fordel for Frankrike, som kompensasjon for bråket rundt USAs salg av ubåter til Australia.

Nyhetsbyrået Politico rapporterer at femten parlamentarikere i USA, ledet av demokraten Marc Veasy og republikaneren Michael Turner har kommet med innspill til Det Hvite Hus for å sikre dette.

For Finland er det fem flyleverandører som er med i racet: Boeings F/A 18EF Super Hornet, Lockheed Martins F-35 Lightning II, Dassaults Rafaele, Eurofighters Typhoon og

Saabs Gripen E/F.

Men på grunn av skandalen som oppsto da USA brakte inn AUKUS-avtalen - om kontrakten rundt ubåtene Australia skal kjøpe, så har det oppstått en krise mellom Frankrike og Sveits. De har nemlig bestemt seg for å kjøpe USAs F-35-fly istedenfor det franske Rafaele. Biden-administrasjonen er nå ventet å la Frankrike vinne anbudet i Finland til trøst.

Ifølge avisene SonntagsZeitung [1] og Le Matin Dimanche [2] skal Emmanuel Macron denne uken ha avlyst et toppmøte planlagt i november med den sveitsiske president Guy Parmelin. I mellomtiden har den franske ambassadøren i Bern, Frédéric Journès sagt at det ikke vil være noen kontakt på dette nivået første halvdel av 2022, altså mens Frankrike har presidenten i Europarådet. Elysée-palasset informerer om at dette dessverre vil være på grunn av tidsproblemer.