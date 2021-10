El almirante John Kirby, vocero del Pentágono, afirmó que la Authorization for Use of Military ‎Force (AUMF), ley estadounidense instaurada en 2001, autoriza al presidente Joe Biden a ‎bombardear a Daesh en Afganistán. ‎

Lo menos que puede decirse es que esa sería una interpretación libérrima de aquel texto ya que ‎Daesh ni siquiera existía en 2001 [1]. ‎

Por otro lado, durante su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra, ‎el presidente Biden parecía haber renunciado a la ley que ahora invoca el vocero del Pentágono, ‎una ley aprobada inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre para iniciar la ‎aplicación de la doctrina Rumsfeld-Cebrowski ‎ [2]‎, que sirve de base a la «guerra ‎sin fin» anunciada en 2001 por el entonces presidente George Bush hijo. ‎