Washington’un Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla yaşadığı kabus Hindistan ile tekrarlanıyor.

Başbakan Narendra Modi, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan Quad toplantısında ülkesinin Rus savunma füzeleri satın almaya karar verdiğini doğruladı. Yeni Delhi, Amerika Birleşik Devletleri’nin piyonu olmadan kendisini Çin’den korumak istiyor.

2017 tarihli « ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası »na (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ) göre, Washington’un Hindistan’a yaptırım uygulaması bekleniyor. Ancak Hint-Pasifik’teki tüm stratejisi, Fransa’yla arasının bozulmasına neden olan Quad’ın (ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan) kuruluşuna dayanıyor.