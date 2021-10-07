Самоизоляция, ставшая политическим ответом на эпидемию Covid-19, благоприятствовала перераспределению мировых финансов в пользу нескольких компаний, действующих в сети Интернет (Microsoft, Alphabet…). В то же время инвестиционные фонды (Vanguard, Blackrock…), которые уже владели астрономическими суммами и могли диктовать свои условия государствам, стали собственностью нескольких семей. Сосредоточение богатств в руках кучки супермиллиардеров произошло на фоне резкого обнищания простых людей.

Средний класс, который после развала СССР и начала экономической глобализации стал медленно разлагаться, постепенно исчезает. На деле демократические системы никак не сопротивляются образованию гигантской пропасти между богатыми и бедными.

Как обычно во время смены политической системы социальный класс, сосредоточивший в своих руках власть, стремится навязать своё видение мира. Сегодня такой идеей стал трансгуманизм. Считется, что научный прогресс позволит изменить биологию человека вплоть до того, что человек станет бессмертным. Пятьдесят самых богатых людей планеты, кажется, верят в эти фантазии. По их убеждениям, людей заменят роботы, аналогично тому, как наука пришла на смену религиям.

Чтобы навязать нам эту идеологию, владельцы самых крупных состояний начинают контролировать наши мысли и вынуждают нас действовать согласно этой идеологии. Примером тому может служить наша реакция на эпидемию Covid-19. Во все времена во время всех без исключения эпидемий врачи пытались лечить заболевших. Так было раньше. А теперь, когда господствует идеология трансгуманизма, лечить никого не нужно, всех защитит мРНК-вакцина. В большинстве развитых стран врачам запрещено лечить пациентов, а в аптеках продавать лекарства, способные помочь им побороть свой недуг (гидроксихлорохин, ивермектин и т.д.). Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой утверждалось, что известный всем медикамент, использованный ранее миллионами людей, якобы убивал больных, страдавших от Covid-19. Крупнейшие компании в сети Интернет блокируют аккаунты, в которых эти медикаменты пропагандируют. Всё должно быть сделано так, чтобы единственным выбором стала мРНК-вакцина.

Я не врач. И мне не ведомо, что представляют собой эти медикаменты. Но я человек, который видит, что все дебаты на тему эпидемии блокируются. Я не вмешиваюсь в споры учёных, я всего лишь констатирую закрытость дебатов.

Дело против врачей, выступающих против мРНК-вакцин, не закончено. 22 сентября 2021 г. президент Джо Байден организовал глобальный саммит в режиме видеоконференции по распространению 500 миллионов доз мРНК-вакцин. К великому удивлению, страны, которые должны были стать получателями этого подарка, этот саммит бойкотировали. Они не считают, что мРНК-вакцины являются для них решением проблемы [1].

Чтобы понять их, достаточно произвести простой расчёт. В странах, которые делали ставку на мРНК-вакцины, насчитывалось от 20 до 25 раз больше смертельных исходов на миллион жителей, чем в странах, где врачи лечили пациентов.

Трансгуманизм нас словно заколдовывает, и мы не выступаем против запрета лечения Covid-19. За пределами Запада эта идеология распространена в меньшей степени, чем у нас.

Пропаганда

Из истории известно, что для установления нового режима, в сознание людей внедряется новая идеология. А после того, когда подданные ей подчинились, им трудно дать задний ход. Партия разыграна. Этот процесс называется пропагандой. Последняя направлена не на дискуссии, её цель заключается в изменении поведения людей [2].

Отказавшись от экспериментов по лечению Covid-19, мы все согласились на вакцинирование, а теперь и на санитарные пропуска. Мы созрели для того, чтобы принять новый режим. Абсурдно называть его диктатурой – это понятие древнего мира. Мы ещё не знаем, что будет представлять собой новый режим, но мы все вместе его уже строим.

Упомянутые богачи стали могущественнее государственных властей, и они становятся для последних угрозой. Ведь у властей вполне определённые задачи, и они не имеют достаточных полномочий для своих действий. А нувориши в любой момент могут возвратить вложенные средства и перевести их в другое место. Государственных фондов не так уж много, да и соперничать с частными они не могут и поэтому зависят от них.

Корпоративные СМИ

На службу данному проекту поставлены так называемые корпоративные СМИ. За всю свою историю, а в особенности после окончания холодной войны, журналистика ставила своей целью достижение «объективности», хотя всем известно, что это невозможно.

В суде у свидетелей не требуют доказывать «объективность». От них требуют «говорить правду, всю правду и только правду». Но известно также, что каждый их нас воспринимает только часть истины, и это зависит от нашего состояния. Так при наезде на пешехода автомобиля, большинство свидетелей среди прохожих оправдывают пешеходя, а свидетели среди автомобилистов считают, что водитель соблюдал правила, тогда как пешеход их нарушил. И только основываясь на всех свидетельствах можно установить, что произошло на самом деле.

Корпоративные СМИ отреагировали на приход новых лиц в эту профессию (блогеры и социальные сети) попытавшись их дисквалифицировать: все эти лица, мол, очень милые, но они недостаточно образованы и не могут сравниться с ними. Профессиональные журналисты делают различие между свободой слова (для всех) и свободой прессы (только для них). Со временем они стали вести себя как школьные учителя, которые могут учить других и ставить двойки тем, кто пытается им возражать. Для этого они вздумали проверять их утверждения (fact check), как это делают ведущие в телевизионной игре.

Обеспокоившись тем, что видные политики стали не на сторону крупных богачей, а на сторону избирателей, корпоративные СМИ распространили проверку на тех, кто стал на сторону политиков. Больше нет передач, в которых лидер подвергался бы проверке (fact check) со стороны редакции. Политический дискурс, цель которого состоит в анализе общественных проблем и поиске методов их решений, сведён к проверке статистических данных.

Корпоративные СМИ сначала утвердили себя в качестве «Четвёртой власти», а после того, как подмяли под себя остальных, стали главной властью. Понятие «четвёртая власть» было введено британским политиком и философом XVIII века Эдмундом Бёрком. Она вместе с духовной и светской управляет простым людом. Бёрк, будучи приверженцем либерального консерватизма, не оспаривал её легитимность. А сегодня всем известно, что эта власть основана не на ценностях, а на денежных мешках учредителей.

Корпоративные СМИ постоянно сужают круг обсуждаемых проблем. Они уходят от анализа и свою работу сводят к проверке достоверности информации.

Двадцать лет назад газеты, которые опровергали мои работы, называли меня «конспирологом». Сегодня они больше не осмеливаются обсуждать мои публиации, потому что у них нет возможности проверять факты (fact cheker). Они довольствуются тем, что помечают меня как «недостоверного источника». В отношении более молодых и непрофессиональных журналистов корпоративные СМИ довольствуются простыми оскорблениями. В конце концов, между ними образуется пропасть.

Это явление особенно заметным стало на примере «жёлтых жилетов» - простых граждан, протестующих против социологической трансформации мира ещё до введения самоизоляции, укрепившей их ряды. Мне припоминается одна передача на информационном канале, когда женщина депутат предлагала предоставить «жёлтым жилетам» пособия, на что представительница «жёлтых жилетов» ответила так: «Нам пособия не нужны. Мы боремся за более справедливую социальную систему». Корпоративные СМИ долго не думая избавились от тех, кто подобно этой представительнице рассуждал о социальных проблемах, и заменили их на тех, кто выставляет конкретные и подлежащие немедленному исполнению требования. Они сделали всё для того, чтобы подвергать цензуре наши мысли.

Хорошие и плохие рейтинги

Задача новой правящей элиты состоит в разработке «Перечня запрещённых изданий». В прошлом церковь, которая была не просто собранием верующих, но и политической властью, издавала списки книг, которые запрещалось читать всем верующим, кроме церковников. Она хотела оградить народ от греха и от лжи со стороны противников власти. Но длилось это недолго. Верующие лишили церковь её политической власти.

Бывшие руководители НАТО и Администрации Буша создали нью-йоркскую компанию NewsGuard, в обязанности которой входило создание списка неблагонадёжных интернет-сайтов (наш в их числе) [3]. Или Билл Гейтс вместе с НАТО, ЕС и рядом других создали систему перепроверки (CrossCheck), с помощью которой, в частности, обеспечивалась работа декодеров газеты Monde [4]. Но, по-видимому, в результате экспоненциального роста источников информации этот проект был похоронен.

Самый последний способ состоит в том, что определяются не те источники, которые считаются ненадёжными, а те, кто говорят правду.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно учредил «Комиссию по противодействию дезинформации и конспирационизму». Председатель комиссии социолог Джеральд Броннер считает, что государство обязано создать орган, устанавливающий истину на основе «научного консенсуса». Он считает неприемлемым то, что слово «преподавателя университета приравнено к слову какого-нибудь «жёлтого жилета» [5].

Всё это дела давно минувших дней. В XVII веке Галилео Галилей утверждал, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. Предшественники Джеральда Броннера возражали ему, ссылаясь на Священные писания, считавшиеся непреложными источниками знаний. А в итоге этот «научный консенсус» осудил его.

История науки буквально кишит примерами подобного рода. Почти всегда научные открытия отвергались «научным консенсусом». Большую часть времени идеи первооткрывателей оставались невостребованными, и их принимали только после смерти главных лиц «научного консенсуса».