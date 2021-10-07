Wall Street Journal’ı sosyal ağların ayrımcı uygulamaları hakkında bilgilendiren eski Facebook çalışanı Frances Haugen [1], 5 Ekim 2021’de Senato tüketici alt komitesi tarafından dinlendi.

Bu oturum, parlamenterler arasında iki çatışma konusunu gün yüzüne çıkardı:

– Birincisi, Demokratlar Fake News’ların çoğalmasını ve kalıcılığını kınarken, Cumhuriyetçiler muhalif hesapların sansürünü kınamaktadırlar.

– Ardından, Demokratlar tröst karşıtı eylemler (sosyal ağların birkaç parçaya bölünmesi) öngörürken, Cumhuriyetçiler yapay zeka kullanımına ilişkin yasalar geliştirmeyi düşünüyor.

Facebook’un orantısız siyasi gücünün ölçüsünü kimse almamış görünüyor [2].