Wall Street Journal’ı sosyal ağların ayrımcı uygulamaları hakkında bilgilendiren eski Facebook çalışanı Frances Haugen [1], 5 Ekim 2021’de Senato tüketici alt komitesi tarafından dinlendi.
Bu oturum, parlamenterler arasında iki çatışma konusunu gün yüzüne çıkardı:
– Birincisi, Demokratlar Fake News’ların çoğalmasını ve kalıcılığını kınarken, Cumhuriyetçiler muhalif hesapların sansürünü kınamaktadırlar.
– Ardından, Demokratlar tröst karşıtı eylemler (sosyal ağların birkaç parçaya bölünmesi) öngörürken, Cumhuriyetçiler yapay zeka kullanımına ilişkin yasalar geliştirmeyi düşünüyor.
Facebook’un orantısız siyasi gücünün ölçüsünü kimse almamış görünüyor [2].
Osman Soysal
[1] “Facebook’un 5,8 milyon ayrıcalıklısı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Eylül 2021.