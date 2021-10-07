Wall Street Journal’ı sosyal ağların ayrımcı uygulamaları hakkında bilgilendiren eski Facebook çalışanı Frances Haugen [1], 5 Ekim 2021’de Senato tüketici alt komitesi tarafından dinlendi.

Bu oturum, parlamenterler arasında iki çatışma konusunu gün yüzüne çıkardı:
 Birincisi, Demokratlar Fake News’ların çoğalmasını ve kalıcılığını kınarken, Cumhuriyetçiler muhalif hesapların sansürünü kınamaktadırlar.
 Ardından, Demokratlar tröst karşıtı eylemler (sosyal ağların birkaç parçaya bölünmesi) öngörürken, Cumhuriyetçiler yapay zeka kullanımına ilişkin yasalar geliştirmeyi düşünüyor.

Facebook’un orantısız siyasi gücünün ölçüsünü kimse almamış görünüyor [2].

Çeviri
Osman Soysal

[1Facebook’un 5,8 milyon ayrıcalıklısı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Eylül 2021.

[2Bakınız Facebook dosyamız.