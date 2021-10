Washington tenta redefinir sua prioridade estratégica. O Presidente Donald Trump havia afirmado que não deveria ser mais a luta contra o « terrorismo », mas a competição econômica (econõmica-pt) com a China. O Presidente Joe Biden entende especificar a cooperação possível durante esta competição.

Sobre este assunto, o Center for American Progress, o principal “think-tank” do Partido Democrata, acaba de publicar um relatório sobre o avanço chinês em África [1]. Ele pretende corrigir o discurso dos EUA afirmando:

– Os africanos veem de forma positiva tanto os Estados Unidos quanto a China.

– As atividades econômicas chinesas em toda a África não são apenas extrativas e também criam também empregos.

– A afirmação de que a China está envolvida na chamada diplomacia de armadilha da dívida carece de evidências, mas a transparência continua sendo uma grande preocupação.

– O financiamento do estado chinês abre a via para as empresas chinesas dominarem o desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações em inúmeros países africanos.

– A atividade comercial chinesa prejudicou o meio ambiente em muitos países africanos.