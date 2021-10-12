Facebook - это социальная сеть

Наиболее посещаемой социальной сетью Интернет является Facebook. В январе 2021 г. она насчитывала 2,85 миллиарда активных пользователей ежемесячно и 1,88 миллиарда активных пользователей ежедневно. В сети сообщения, содержащие снимки обнажённых людей или занимающихся сексом, сексуальные насилия, внушающие ненависть, нарушающие авторские права, спам, пропагандирующие терроризм и насилие с помощью искусственного интеллекта, блокируются. Сайты, признанные опасными либо потому, что их блокировали несколько раз, либо потому, что они связаны с врагами Соединённых Штатов, закрываются.

Facebook одновременно является компанией, включающей Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Novi. В ней работают более 60 000 служащих.

Facebook - это банк

Facebook сегодня имеет свою денежную единицу. Она называется либрой и базируется на корзине, включающей 50% долларов, 14% йен, 11% фунтов стерлингов и 7% сингапурских долларов [1].

Превратившись в банк, денежная единица которого в основном используется компаниями, осуществляющими продажу через сеть Интернет, Facebook выстраивает параллельную экономику, одновременно виртуальную и глобальную, и более мощную, чем экономики некоторых стран.

Facebook и его пользователи

Facebook призывает своих пользователей обнаруживать аккаунты, нарушающие правила. Каждому информатору создаётся досье и выставляется оценка [2].

Facebook утверждает, что все пользователи имеют равные права, а на самом деле имеется список, включающий 5,8 миллиона человек, к которым правила не применяются. Они могут всё говорить и всё демонстрировать [3].

Британская компания Cambridge analytica и АНБ

Персональные данные по меньшей мере 87 миллионов человек были похищены британской компанией Cambridge analytica (ею владеет миллиардер Роберт Мерсер и Стив Беннон) и её канадским филиалом AggregateIQ [4]. Они были использованы:

– для избрания Премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 г. [5],

– в США во время выборов в 2014 г.,

– во время президентских выборов в Аргентине в пользу Маурисио Марки,

– во время референдума по выходу Британии из ЕС.

– во время президентских выборов в США в 2016 г. в пользу Бена Карсона и Тэда Круза [6],

– и наконец, для Дональда Трампа и руководителя избирательного штаба Стивена Беннена.

По данным The Observer, Cambridge analytica использовала многих представителей из военно-промышленного комплекса и пропагандистских служб, связанных с МИ6 [7]. Но возможно, что это всего лишь вершина айсберга: Эдвард Сноуден обнаружил, что Facebook принимает участие в совершенно секретной сети электронного наблюдения PRISM, позволяя Агентству национальной безопасности (АНБ) получать доступ к персональным данным всех клиентов. Остаётся гадать, для чего эти данные нужны АНБ?

По данным Ньютона Ли, бывшего аналитика из Института оборонного анализа (Institute for Defense Analyses) сеть PRISM является аватаром плана Общей информационной осведомлённости (Total Information Awareness - TIA), который адмирал Джон Пойндекстер разработал под началом Дональда Рамсфельда в Управлении перспективных исследований и разработок DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) [8].

Поддержка Марком Цукербергом Израиля

В 2011 г. Facebook по требованию Израиля осуществляет цензуру сообщений, содержащих призывы к восстанию на палестинских землях.

В 2012 г. Марк Цукерберг оказывает поддержку Нобелевскому лауреату Шимону Перезу. Он обеспечивает создание и распространение официальной страницы израильского президента и видео под названием «Be my friend for peace» (Будь моим другом ради мира), в котором фигурировали также Николя Саркози, Дэвид Кемерон, Реджеп Тайип Эрдоган и даже королева Великобритании Елизавета II.

В 2015 г. Facebook объявляет Хезболлу и Сирийскую Арабскую республику террористическими организациями. Он закрывает несколько телеканалов, в числе которых Al-Mayadeen (в то время наиболее популярный телеканал в арабском мире), Sama и Dunia (сирийские государственные каналы) и частный телеканал Ikhbariya. Одновременно он предоставляет в распоряжение джихадистов, борющихся против Сирийской Арабской Республики, специалистов по размещению информации в сетях.

При этом Facebook подвергает цензуре не все сообщения, содержащие ненависть и призывы к насилию. Он поддерживает сайт врагов Сирии, на котором выкладывается информация (фамилии, адреса, фотографии) о тех, кто борются за свою страну, чтобы их проще можно было физически уничтожить.

Политический проект

В 2010 г. журнал Nature публикует статью под заголовком «Опыт социального воздействия и политической мобилизации 61 миллиона человек» [9]. Исследователи из Калифорнийского университета показали, что сообщения на Facebook’е во время промежуточных выборов в США имели большое влияние не только на пользователей сети, но и на их друзей и даже на друзей их друзей.

В 2014 г. Facebook без ведома подписчиков проводит исследование по «Экспериментальному выявлению эффекта эмоционального заражения через социальные сети» [10].

В 2018 г. Facebook устанавливает партнёрские отношения с влиятельным аналитическим центром Atlantic Council, финансируемым НАТО, цель которого состоит в поддержке главенствующей роли США и приверженности к ним и их союзникам. Особая роль в этом партнёрстве отводится «корректному использованию Facebook’а на выборах по всему миру, путём контроля за дезинформацией и иностранным вмешательством и оказания помощи в образовании граждан и формировании гражданского общества [11].

В итоге, Facebook ввязывается в колониальную политику в Африке со своим проектом прокладки подводного кабеля вдоль берегов Африки. Эта сеть должна связать главные порты, не затрагивая сам континент [12]. Речь идёт только об обслуживании элит, которые участвуют в разграблении континента и отправляют его богатства в страны Запада.

Директором по публичным отношениям Facebook’а является либерал-демократ Ник Клегг. Ранее он занимал пост помощника британского Премьер-министра Дэвида Кэмерона. Во Франции Facebook возглавляет Лоран Солли, бывший глава администрации при президенте Саркози, а затем второе лицо на частном телеканале TF1. Он женат на Каролине Ру, известной журналистке публичного канала France 2.

Facebook не служит ни демократам, ни республиканцам. Эта компания защищает интересы «Американской империи», используя одновременно информацию о пользователях и эмоции, которые она среди них распространяет.

С этой точки зрения особый интерес представляет тот факт, что в 2017 г. Марку Цукерберу вздумалось стать президентом Соединённых Штатов без выборов. Он создаёт избирательную команду, а затем отказывается. Его план состоял в том, чтобы, опираясь на Демократическую партию, сместить президента Дональда Трампа, сблизиться с вице-президентом Майком Пенсом, чтобы тот уступил ему своё место, когда он автоматически станет президентом, а затем при поддержке республиканцев вынудить Пенса уйти в отставку, а самому стать президентом [13].

Политическая деятельность

В 2008 г. кандидат Барак Обама назначает бывшего пресс-секретаря Facebook’а Криса Хьюза, распорядителем My.BarackObama.com (MyBO) и разработчиком Obama’s Online Operation (OOO) с целью мобилизации пяти миллионов избирателей через Facebook [14].

В 2010 г. Facebook подвергает цензуре Wikileaks – ассоциацию, которая выявляет незаконные операции Пентагона, чем самым наносит ущерб «Американской империи».

В 2010 - 11 г.г. практика, которую официально поддерживает Госдеп США, переходит на Ближнем Востоке в «арабские вёсны».

В 2018 г. Facebook запрещает межправительственный канал TeleSur, связывавший в то время Аргентину, Боливию, Кубу, Эквадор, Уругвай и Венесуэлу.

В 2020 г. Facebook закрывает аккаунты, связанные с французскими войсками в Центральной Африке и Мали. Последние вели кампанию, противоречащую целям Пентагона.

В 2021 г. Facebook закрывает аккаунты действующих президентов Уганды Йовери Мусевени и Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Facebook и СМИ

Британская ассоциация Full Fact создала коалицию, включающую компетентные министерства Соединённого Королевства и Канады, с одной стороны, а с другой – информационные гиганты (Facebook, Twitter, Alphabet и Reuters), цель которой состоит в борьбе против дезинформации в англоязычных сетях.

Но Facebook не ограничивается борьбой против фейков. Недавно он создал программу «News Innovation» для поддержки пишущей прессы. Она уже используется в Канаде, Аргентине и Бразилии. Также подписано соглашение на 10 миллионов долларов по оказанию помощи СМИ, которые поддерживают Джастина Трюдо в Канаде, и враждебны Альберто Фернандесу и Кристине Фернандес де Киршнер в Аргентине и Жаиру Болсонару в Бразилии.

Администрация Байдена и Facebook

Администрация Байдена, кроме народа США, обеспокоена ростом могущества Facebook’а, которого она воспринимает как соперника. Компания имеет свои границы, осуществляет в сети функции полиции и суда, имеет свою денежную единицу. Пока ещё она находится на службе у Пентагона, но будь у неё своя армия, она станет настоящим государством.

По этой причине администрация Байдена вводит разоблачительницу Френсис Хауген сначала в Wall Street Journal, а затем и в Сенат. Дебаты касались тлетворного влияния Facebook’а на детей. Это была попытка поставить социальную сеть на место, не затрагивая политические проблемы, которые мы упомянули выше.

Единственный, кто в США ставит вопрос о политическом влиянии информационных гигантов, - это бывший президент Дональд Трамп. Он подал жалобу на Twitter за то, что тот блокировал его аккаунт, когда он был действующим президентом Соединённых Штатов. Господин Трамп опирается на свидетельства сенаторов из числа демократов, которые не прочь лишний раз надавить на Twitter. По его словам, цензура относится не к коммерческой деятельности, а к политической: она нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. А его адвокаты забивают последний гвоздь: Twitter никогда не подвергал цензуре насилие. Афганские талибы имеют в Twitter’е свой аккаунт.