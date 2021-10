O Facebook enquanto rede social

O principal actor político da Internet é a rede social Facebook. Em 1 de Janeiro de 2021, ela contava 2,85 mil milhões (bilhões-br) de usuários activos mensais e 1,88 mil milhões de utilizadores (usuários-br) activos diários em todo o mundo. A rede social censura regularmente mensagens, incluindo fotos de nus ou actividade sexual, assédio, discurso de ódio, falsificações, spam, propaganda terrorista ou violência, usando inteligência artificial sobretudo aproximativa e injusta. Ela fecha contas que considera perigosas, ou porque foram censuradas várias vezes, ou porque estão ligadas a inimigos dos Estados Unidos.

O Facebook é uma enorme sociedade que inclui o Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Novi. Emprega mais de 60. 000 pessoas.

O Facebook como banco

O Facebook emite agora a sua própria moeda, a Libra, tal como um Estado. Esta está ligada a um cesto de divisas composto em 50 % por dólares, 14 % de ienes, 11 % de libras esterlinas e 7 % de dólares de Singapura [1].

Tornando-se um banco cuja moeda é progressivamente aceite pelo sítios de venda Internet, o Facebook construiu uma economia paralela, simultaneamente virtual e global, mais importante que a economia de muitos Estados.

O Facebook e seus utilizadores

O Facebook faz apelo aos seus utilizadores para detectar as contas que violam as suas regras. Ele abre um dossier sobre cada um dos seus informadores e pontua-os [2].

O Facebook, que afirma tratar todos os utilizadores com igualdade, formou secretamente uma lista de 5,8 milhões de VIP a quem as suas regras não se aplicam. Só eles podem dizer tudo e mostrar tudo [3].

A Cambridge Analytica e a NSA

Os dados pessoais de pelo menos 87 milhões de utilizadores foram visados e desviados pela empresa britânica Cambridge Analytica (do bilionário Robert Mercer e de Steve Bannon) e pela sua filial canadiana (canadense-br), AggregateIQ [4]. Foram utilizados pelo menos :

– para a eleição do Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi, em 2014 [5],

– para 44 eleições locais nos EUA, em 2014,

– por Mauricio Macri aquando da eleição presidencial argentina,

– por Nigel Farage aquando do referendo britânico sobre o Brexit, em 2016.

– E, sobretudo, durante a campanha presidencial dos EUA igualmente em 2016, sucessivamente para Ben Carson, Ted Cruz [6], e finalmente para Donald Trump e o seu director de campanha… Steve Bannon.

Segundo o The Observer, a Cambridge Analytica empregava muitas personalidades oriundas do complexo militar-industrial britânico e dos serviços de propaganda do MI6 [7]. Mas, talvez seja apenas a ponta do icebergue : Edward Snowden revelou que o Facebook tinha aderido à rede ultra-secreta de vigilância electrónica PRISM autorizando a National Security Agency (NSA) a ter acesso aos dados pessoais de todos os seus clientes. Mas ninguém denunciou (vazou-br) o uso que a NSA faz deles.

Segundo Newton Lee, antigo pesquisador no Institute for Defense Analyses, a rede PRISM seria o avatar do projecto de Conhecimento total de informação (Total Information Awareness - TIA) que o Almirante John Poindexter havia criado sob indicação de Donald Rumsfeld no seio da DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) [8].

O envolvimento pessoal de Mark Zuckerberg em favor de Israel

Em 2011, o Facebook, a pedido de Israel, censurou as contas que apelavam a um levantamento nos territórios palestinianos.

Em 2012, Mark Zuckerberg, envolveu-se pessoalmente em favor do prémio Nobel da Paz, Shimon Perez. Ele supervisionou a criação e a promoção da página oficial do Presidente israelita, e criou uma campanha de vídeo intitulada « Be my friend for peace » (torna-te meu amigo para a paz), onde constavam nomeadamente Nicolas Sarkozy, David Cameron, Recep Tayyip Erdoğan ou ainda a Rainha Isabel II de Inglaterra.

Em 2015, o Facebook declarou o Hezbolla e a República árabe síria « organizações terroristas ». Fechou as contas de vários canais de televisão, entre as quais Al-Mayadeen (então a televisão de informação mais vista do mundo árabe), Sama e Dunia (duas televisões públicas sírias) e Ikhbariya (um canal privado sírio). Simultaneamente, colocou formadores à disposição dos jiadistas que combatem a República árabe síria.

Neste assunto, o Facebook não censura as mensagens de ódio ou de violência. Assim, ele incentiva a conta dos opositores à Síria que recolhem informações (nome, endereço, foto) de nacionalistas sírios afim de os poder assassinar.

Projecto político

Em 2010, a Nature publica um estudo quanto a « Uma experiência de influência social e de mobilização política sobre 61 milhões de pessoas » [9]. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia mostram que as postagens políticas no Facebook durante a eleição intercalar nos Estados Unidos tiveram um importante impacto, não apenas nos utilizadores da rede social, mas também sobre os seus amigos e até mesmo sobre os amigos dos seus amigos.

Em 2014, o Facebook realizou, sem o conhecimento dos seus assinantes, um estudo sobre « A demonstração experimental de um fenómeno de contágio emocional de grande amplitude via redes sociais » [10].

Em 2018, o Facebook estabeleceu uma parceria com o Atlantic Council, influente “think-tank” subvencionado pela OTAN para fazer a « promoção da liderança e da acção dos EUA no mundo, com os seus aliados ». O objetivo específico da parceria é garantir « o uso correcto do Facebook nas eleições em todo o mundo, vigiando a desinformação e a interferência estrangeira, ajudando a educar os cidadãos e a sociedade civil » [11].

Por fim, em 2020, o Facebook envolve-se na política colonial em África com seu projecto de cabo submarino circundando o continente, “2Africa”. Esta rede ligará os principais portos, mas não penetrará no interior dos países [12].Trata-se apenas de favorecer as elites que participam na pilhagem do continente e do envio das suas riquezas para o Ocidente.

No plano internacional, o director de relações públicas do Facebook é o liberal- democrata Nick Clegg. Ele foi adjunto do Primeiro-Ministro britânico, David Cameron. O Facebook França, esse, é dirigido por Laurent Solly, antigo Chefe de gabinete do Presidente Sarkozy, depois número 2 do canal de televisão privado TF1. Ele é o marido de Caroline Roux, a jornalista vedeta do canal de televisão pública France2.

O Facebook não está nem ao serviço dos Democratas, nem dos Republicanos. É uma empresa que defende os interesses do « Império americano » utilizando simultaneamente tanto o seu conhecimento dos utilizadores quanto as emoções que propaga entre eles.

Deste ponto de vista, é particularmente interessante que, em 2017, Mark Zuckerberg tenha pensado tornar-se presidente dos Estados Unidos sem ter que se candidatar às eleições. Montou uma equipe de campanha antes de desistir. O seu plano consistia em apoiar-se sobre o Partido Democrata para destituir o Presidente Donald Trump, depois em aproximar-se do Vice-Presidente Mike Pence para aquele lhe cedesse o lugar assim que automaticamente se tornasse presidente e, por fim, em apoiar-se nos Republicanos para levar à demissão de Pence e tornar-se ele próprio presidente [13].

Acção política

Em 2008, o candidato Barack Obama apoiou-se no antigo porta-voz do Facebook, Chris Hughes, director de My.BarackObama.com (MyBO) e mentor da Obama’s Online Operation (OOO), para atingir e mobilizar cinco milhões de eleitores através do Facebook [14].

Em 2010, o Facebook censurou a Wikileaks, a associação que expõe as práticas do Pentágono e causa portanto dano ao « Império americano ».

Em 2010-11, a plataforma, oficialmente apoiada pelo Departamento de Estado dos EUA, conhece uma explosão por ocasião das « primaveras árabes » no « Médio-Oriente Alargado ».

Em 2018, o Facebook interdita o canal de televisão inter-governamental TeleSur, que reúne na altura a Argentina, a Bolívia, Cuba, o Equador, o Uruguai e a Venezuela.

Em 2020, o Facebook fecha contas ligadas ao Exército francês na República Centrofricana e no Mali. Este levava a cabo uma campanha que não correspondia à do Pentágono.

Em 2021, o Facebook fecha as contas dos Presidentes em exercício do Uganda, Yoweri Museveni, e dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Facebook e os média

Uma associação britânica, a Full Fact, criou uma coligação (coalizão-br) entre os ministérios competentes do Reino Unido e do Canadá por um lado e, por outro lado, dos gigantes da informação (Facebook, mas também Twitter, Alphabet e Reuters), a fim de lutar contra a desinformação na Rede anglófona.

O Facebook não se limita a lutar contra as Fake News. Ele acaba de criar um programa, « News Inovation », para apoiar a imprensa escrita. Já foi implantado no Canadá, na Argentina e no Brasil. Ele assinou, por mais de de US $ 10 milhões de dólares, um contrato focando-se nos média (mídia-br) que apoiam Justin Trudeau no Canadá ou são hostis a Alberto Fernandez e Cristina Fernández de Kirchner na Argentina e a Jair Bolsonaro no Brasil.

A Administração Biden e o Facebook

A Administração Biden inquieta-se —perante o público— com a aumento de poderio do Facebook, que ela vê como um rival. A empresa fixa as suas fronteiras, faz de polícia e de justiceira na sua rede, e emite a sua própria moeda. Ela está, é certo, actualmente ao serviço do Pentágono, mas apenas lhe falta um exército para se transformar num Estado.

Foi por isso que a Administração Biden lançou a denunciante France Haugen junto do Wall Street Journal, e depois do Senado. Os debates centraram-se na influência deletéria do Facebook sobre algumas crianças. Foi uma maneira de colocar a rede social no seu lugar sem fazer as perguntas políticas que acabamos de enumerar.

A única pessoa que, hoje em dia, nos Estados Unidos coloca a pergunta sobre a influência política dos gigantes digitais é o antigo Presidente Donal Trump. Ele acaba de entrar com uma queixa contra o Twitter, que desconectou a sua conta quando ainda era Presidente em exercício dos Estados Unidos. Trump apoia-se nas confidências de senadores democratas que se gabaram de ter feito pressão sobre o Twitter. Isso prova, segundo ele, que esta censura não é uma decisão comercial, mas política; que ela viola a 1ª Emenda da Constituição dos EUA sobre a Liberdade total de Expressão. Os seus advogados vão directos ao ponto: o Twitter jamais censurou a linguagem violenta. Ele alberga uma conta do governo Talibã do Afeganistão.