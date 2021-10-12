South China Morning Post, İsviçre’de Washington ve Pekin arasında üst düzey temasların yürütüldüğünü ortaya çıkardı [1]. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin’in eski ABD Büyükelçisi ve şimdiki Komünist Parti diplomasi şefi Yang Jiechi ile bir araya geldi.

İkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunu tartıştı.

Toplantı, Washington’un Çin’e karşı ticaret politikasının Katherine Tai tarafından (fotoğraf) Centre for Strategic and İnternational Studies önünde sunumundan sonraki gün gerçekleşti.

Başkan Biden’ın Ticaret Temsilcisi, her şeyin müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD gümrük tarife zamları Pekin’e boyun eğdirmedi.

İsviçre’de altı saat süren görüşmelerden sonra, iki büyük güç arasındaki hava yumuşadı, ancak somut bir ilerleme kaydedilmedi.