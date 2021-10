I en artikkel publisert den 23. september 2021 omtaler Intercept en forspørsel som ble sendt i 2018 av EcoHealth Alliance til Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) [1].

Den innholdet en klar indikasjon på denne organisasjonens hensikt om å framstille et laboratorie-basert virus ved å bruke koronavirus fra flaggermus. [2]

Videre har også Peter Navarro, tidligere økonomisk rådgiver hos president Donald Trump avslørt at doktor Anthony Fauci sørget for at offentlige fond i USA ble tilført EcoHealth Alliance for å finansiere forskning - erklært ulovlig i De Forente Stater - men utført av P4-laboratoriet i Wuhan i Kina.

EcoHealth Alliances sin direktør Peter Daszak er hovedsponsor for et tiggerbrev, publisert i The Lancet [3], til støtte for helsearbeidere i Wuhan som helt urettferdig er blitt beskyldt for å være ansvarlige for Covid-19-epidemien. Peter Daszak var også et medlem av WHO Wuhan Information Mission.

Den 4. september 2021 kringkastet Alex Jones (InfoWars) to klipp fra en video som hadde blitt sendt på C-SPAN nettverk i 2019. Det viser en rundebordskonferanse om framstillingen av en universell influensa-vaksine. [4] Eksperter arbeidet med nødvendigheten for å finne prosedyrer for å finne en modifisert influensa-vaksine. De endret måten å produsere influensavaksinen på og erstattet den med RNA-teknologi.

De så at farmasi-industrien ikke ville være med på dette fordi influensa ikke er en skremmende sykdom. Doktor Anthony Fauci konkluderte i hovedsak at det trengtes noe sjokkerende, at det måtte en epidemi til, dødeligere enn noen slags influensa, for at farmasi-industrien skulle komme videre.

Anthony Fauci har siden 1994 vært direktør for USAs National Institute of Allergi and Infectious Diseases. Han var assistent hos forsvarsminister Donald Rumsfeld, og var aktiv i 2004 med sitt prosjekt for å isolere friske mennesker mot hypotetiske biologiske angrep.

Han er medlem av «Red Dawn», [5] gruppen som oppfordrer til å gjennomføre en plan om lockdown av friske mennesker under Covid-19-epidemien.

Han ble utnevnt av president Trump til Det Hvite Hus sitt Coronavirus Task Force, og har fortsatt i den stillingen under president Joe Biden.