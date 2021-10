Facebook als sociaal netwerk

De belangrijkste politieke speler op het internet is het sociale netwerk Facebook. Op 1 januari 2021 had het wereldwijd 2,85 miljard maandelijks actieve gebruikers en 1,88 miljard dagelijks actieve gebruikers. Het sociale netwerk censureert routinematig berichten met naaktfoto’s, seksuele activiteit, pesterijen, haatdragende taal, vervalsingen, spam, terroristische propaganda of geweld met behulp van bijzonder vage en oneerlijke kunstmatige intelligentie. Het sluit accounts die het gevaarlijk acht, hetzij omdat zij meermaals gecensureerd zijn, hetzij omdat zij banden hebben met vijanden van de Verenigde Staten.

Facebook is een enorm bedrijf dat Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal en Novi omvat. Er werken meer dan 60.000 mensen.

Facebook als bank

Facebook geeft nu als staat zijn eigen munt uit, de Libra. Het wordt gedekt door een verzameling van valuta’s bestaande uit 50% dollars, 14% yen, 11% Serling ponden en 7% Singapore dollars [1].

Door een bank te worden waarvan de munteenheid geleidelijk door internetverkoopsites wordt aanvaard, bouwt Facebook een parallelle economie op, zowel virtueel als mondiaal, die groter is dan de economie van vele staten.

Facebook en zijn gebruikers

Facebook roept zijn gebruikers op om accounts op te sporen die de regels overtreden. Het opent een dossier over elk van zijn informanten met notities [2].

Facebook, dat beweert elke gebruiker gelijk te behandelen, heeft in het geheim een lijst opgesteld van 5,8 miljoen VIP’s op wie zijn regels niet van toepassing zijn. Alleen zij kunnen alles zeggen en laten zien [3].

Cambridge analytica en de NSA

De persoonsgegevens van ten minste 87 miljoen gebruikers werden aangevallen en weggesluisd door het Britse bedrijf Cambridge analytica (van miljardair Robert Mercer en Steve Bannon) en zijn Canadese dochteronderneming AggregateIQ [4]. Ze werden op zijn minst gebruikt:

– voor de verkiezing van de Indiase premier Narendra Modi in 2014 [5],

– voor 44 lokale verkiezingen in de VS in 2014,

– voor Mauricio Macri in de Argentijnse presidentsverkiezingen,

– voor Nigel Farage in het Britse Brexit-referendum in 2016.

– En vooral tijdens de Amerikaanse presidentscampagne ook in 2016, achtereenvolgens voor

– Ben Carson,

– Ted Cruz [6],

– en tot slot voor Donald Trump en zijn campagneleider... Steve Bannon.

Volgens The Observer had Cambridge analytica veel personen uit het Britse militair-industriële complex en de propagandadiensten van MI6 in dienst [7]. Misschien is dit nog maar het topje van de ijsberg: Edward Snowden onthulde dat Facebook zich had aangesloten bij het ultrageheime elektronische surveillancenetwerk PRISM, waardoor het National Security Agency (NSA) toegang kreeg tot de persoonsgegevens van al zijn klanten. Maar er is nog niets uitgelekt over hoe de NSA het gebruikt.

Volgens Newton Lee, een voormalig onderzoeker bij het Institute for Defense Analyses, is het PRISM-netwerk de avatar van het Total Information Awareness (TIA)-project dat Admiraal John Poindexter onder Donald Rumsfeld heeft ontwikkeld bij het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) [8].

Mark Zuckerbergs persoonlijke inzet voor Israël

In 2011 heeft Facebook, op verzoek van Israël, accounts gecensureerd die opriepen tot een opstand in de Palestijnse gebieden

In 2012 zette Mark Zuckerberg zich persoonlijk in voor Nobelprijswinnaar Shimon Perez. Hij zag toe op de creatie en de promotie van de officiële pagina van de Israëlische president, en creëerde een videocampagne onder de naam "Be my friend for peace", met onder meer Nicolas Sarkozy, David Cameron, Recep Tayyip Erdoğan en zelfs koningin Elizabeth II van Engeland.

In 2015 verklaarde Facebook Hezbollah en de Syrische Arabische Republiek tot "terroristische organisaties". Het sluit de rekeningen van verscheidene TV-zenders, waaronder Al-Mayadeen (destijds de meest bekeken nieuws-TV in de Arabische wereld), Sama en Dunia (twee Syrische publieke TV’s) en Ikhbariya (een Syrische particuliere zender). Tegelijkertijd verschaft zij de jihadisten die tegen de Arabische Republiek Syrië strijden, trainers.

In dit verband censureert Facebook niet alle haat- of geweldzaaiende boodschappen. Het promoot bijvoorbeeld de accounts van Syrië-tegenstanders die informatie (naam, adres, foto) van Syrische nationalisten verzamelt met de bedoeling hen te vermoorden.

Politiek project

In 2010 publiceerde Nature een studie over "An experiment in social influence and political mobilisation on 61 million people" [9]. Onderzoekers van de Universiteit van Californië tonen aan dat politieke berichten op Facebook tijdens de tussentijdse verkiezingen in de VS een zeer grote impact hadden, niet alleen op de gebruikers van het sociale netwerk, maar ook op hun vrienden en zelfs op de vrienden van hun vrienden.

In 2014 voerde Facebook een studie uit over "Experimenteel bewijs van grootschalige emotionele besmetting via sociale netwerken" zonder medeweten van zijn abonnees [10].

In 2018 ging Facebook een samenwerking aan met de Atlantic Council, een invloedrijke denktank die wordt gefinancierd door de NAVO, om "Amerikaans leiderschap en betrokkenheid in de wereld met zijn bondgenoten te bevorderen". Het specifieke doel van het partnerschap is te zorgen voor "het juiste gebruik van Facebook bij verkiezingen overal ter wereld, toezicht te houden op verkeerde informatie en buitenlandse inmenging, en burgers en het maatschappelijk middenveld te helpen voorlichten" [11].

Uiteindelijk is Facebook in 2020 bezig met koloniale politiek in Afrika met zijn onderzeese kabelproject 2Africa, die het continent omringt. Dit netwerk zal de voornaamste havens met elkaar verbinden, maar zal niet doordringen tot het binnenland [12]. Het gaat er alleen maar om de elites te dienen die deelnemen aan de plundering van het continent en het verschepen van zijn rijkdommen naar het Westen.

Internationaal is de directeur public relations van Facebook de liberaal-democraat Nick Clegg. Hij was een plaatsvervanger van de Britse premier David Cameron. Facebook Frankrijk wordt geleid door Laurent Solly, voormalig stafchef van president Sarkozy en vervolgens tweede man van de particuliere televisiezender TF1. Hij is de echtgenoot van Caroline Roux, een ster journaliste bij de publieke televisiezender France2.

Facebook staat niet aan de kant van de Democraten of de Republikeinen. Het is een bedrijf dat de belangen van het "Amerikaanse imperium" verdedigt door gebruik te maken van zowel zijn kennis van zijn gebruikers als de sentimenten die het onder hen verspreidt.

Vanuit dit oogpunt is het bijzonder interessant dat Mark Zuckerberg er in 2017 aan dacht president van de Verenigde Staten te worden zonder zich verkiesbaar te hoeven stellen. Hij had een campagneteam samengesteld voordat hij het plan opgaf. Zijn plan was om te leunen op de Democratische Partij om president Donald Trump uit zijn ambt te zetten, vervolgens dicht bij vicepresident Mike Pence te komen zodat Pence het ambt aan hem zou overdragen wanneer hij automatisch president zou worden, en ten slotte te leunen op de Republikeinen om Pence zover te krijgen dat hij aftreedt om zelf president te worden. [13].

Politieke actie

In 2008 deed kandidaat Barack Obama een beroep op voormalig Facebook-woordvoerder Chris Hughes, directeur van My.BarackObama.com (MyBO) en ontwerper van Obama’s Online Operation (OOO), om vijf miljoen kiezers via Facebook te bereiken en te mobiliseren [14].

In 2010 censureerde Facebook Wikileaks, de vereniging die de praktijken van het Pentagon onthulde en daarmee het "Amerikaanse imperium" ondermijnde.

In 2010-11 beleefde het platform, dat officieel wordt gesteund door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een explosie tijdens de "Arabische lente" in het "ruimere Midden-Oosten".

In 2018 verbood Facebook de intergouvernementele tv-zender TeleSur, waaraan Argentinië, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay en Venezuela samenwerkten.

In 2020 heeft Facebook accounts gesloten die gekoppeld zijn aan het Franse leger in Centraal-Afrika en Mali. Deze voerden een campagne uit die niet overeenkwam met die van het Pentagon.

In 2021 sluit Facebook de accounts van de zittende presidenten van Oeganda, Yoweri Museveni, en van de Verenigde Staten, Donald Trump.

Facebook en de media

Een Britse vereniging, Full Fact, heeft een coalitie tot stand gebracht tussen de bevoegde ministeries van het Verenigd Koninkrijk en Canada enerzijds en informatiegiganten (Facebook, maar ook Twitter, Alphabet en Reuters) anderzijds, om desinformatie op het Engelstalige internet te bestrijden.

Facebook beperkt zich niet tot het bestrijden van Fake News. Zij heeft zojuist een programma, "News Innovation", opgezet om de gedrukte media te steunen. Het is al in gebruik genomen in Canada, Argentinië en Brazilië. Het heeft voor meer dan 10 miljoen dollar contracten gesloten met media die Justin Trudeau steunen in Canada of vijandig staan tegenover Alberto Fernandez en Cristina Fernández de Kirchner in Argentinië en Jair Bolsonaro in Brazilië.

De regering Biden en Facebook

De regering-Biden maakt zich - eerder dan het publiek - zorgen over de opkomst van Facebook, dat zij als een rivaal beschouwt. Het bedrijf stelt zijn eigen grenzen vast, speelt politie en justitie op zijn netwerk en geeft zijn eigen munteenheid uit. Het mag dan nu het Pentagon dienen, maar het heeft slechts een leger nodig om een staat te worden.

Daarom heeft de regering Biden klokkenluider Frances Haugen voorgedragen aan de Wall Street Journal en vervolgens aan de Senaat. De debatten spitsten zich toe op de schadelijke invloed van Facebook op bepaalde kinderen. Dit is een manier om het sociale netwerk op zijn plaats te zetten zonder de politieke vragen te stellen die wij zojuist hebben opgesomd.

De enige persoon in de VS die vandaag de vraag stelt naar de politieke invloed van digitale reuzen is voormalig president Donald Trump. Hij heeft een rechtszaak tegen Twitter aangespannen omdat zijn account offline werd gehaald toen hij nog de zittende president van de Verenigde Staten was. Trump rekent op de discretie van Democratische senatoren die hebben opgeschept dat zij Twitter onder druk hebben gezet. Dit bewijst, zegt hij, dat de censuur geen zakelijke, maar een politieke beslissing is; dat zij in strijd is met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet inzake vrije meningsuiting. Zijn advocaten maken duidelijk dat Twitter nooit gewelddadige uitingen heeft gecensureerd. Het bevat een account van de Taliban regering in Afghanistan.