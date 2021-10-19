Уже в XVIII веке британские специалисты по экономике зарождавшегося капитализма во главе с Дэвидом Рикардо задавались вопросом о том, как долго эта система просуществует. То, что вначале приносит доходы одиночкам, постепенно распространяется на всех и после этого оно перестанет быть средством обогащения. Позднее социалисты и в особенности Карл Маркс [1] предсказали неизбежный крах капиталистической системы.

Эта система должна была прекратить своё существование в 1929 г., но, к величайшему удивлению, она выжила. Сейчас мы на пороге аналогичной ситуации: производство больше не приносит дохода, прибыльными стали только банки. Повсюду на Западе мы видим снижение уровня жизни подавляющего числа жителей, тогда как доходы небольшой кучки людей - олигархов достигают заоблачных величин. Система находится под угрозой краха, после которого она вряд ли возродится. Смогут ли олигархи спасти свои авуары или они будут перераспределены в результате всеобщей смуты?

Кризис 1929 года и новая жизнь капитализма

Во время кризиса 1929 г. в США западная элита была убеждена в том, что курица, несущая золотые яйца, сдохла, и что нужно как можно скорее создать новую систему, иначе человечество вымрет от голода. Было бы нелишне полистать американскую и западную прессу того времени, чтобы понять тревогу, охватившую Запад. В один день рухнули огромные состояния. Миллионы рабочих стали безработными, познав не только нищету, но зачастую и голод. Люди бунтовали. Полицейские стреляли по толпам разъярённых людей. Никто не верил в то, что капитализм сможет сам себя вылечить и возродиться вновь. Поэтому были предложены две модели: сталинизм и фашизм.

В противоположность тому образу, который у нас сложился спустя век, в тот момент все сознавали изъяны этих идеологий, но более важная проблема состояла в том, как накормить свой народ и не дать людям умереть. Больше не было ни левых, ни правых, у всех был один лозунг – «Спасайся, кто может!». Бенито Муссолини – бывший администратор главной газеты итальянских социалистов перед первой Мировой войной, а во время войны ставший агентом британской МИ5, становится лидером фашизма, считавшегося идеологией, способной дать хлеб рабочим. А Иосиф Сталин, который во время русской революции примкнул к большевикам, ликвидирует всех делегатов партийного съезда, а тех, кто пришёл им на смену, ориентирует на строительство СССР, считавшегося конкретным воплощением модернизма.

Но никто из этих двух лидеров не смог довести до конца свою модель. В итоге, экономисты вынуждены были уступить место военным – последнее слово всегда остаётся за оружием. Так началась Вторая мировая война, закончившаяся победой СССР и англосаксов, с одной стороны, и поражением фашизма – с другой. Не пострадали от войны только Соединённые Штаты, и президент Франклин Рузвельт, реорганизовав банковскую систему, даёт капитализму новый шанс. Соединённые Штаты восстанавливают Европу, не раздавливая при этом рабочий класс из-за боязни, что он повернётся в сторону СССР.

Кризис после развала СССР

После развала СССР капитализм, лишившись конкурента, вновь сталкивается со старыми демонами. В течение нескольких лет производство в США сокращается, и рабочие места перемещаются в Китай. Средний класс тоже постепенно сокращается. Крупные капиталисты, чувствуя угрозу, предпринимают ряд мер по спасению страны и сохранению существующей системы.

Первой мерой стало увеличение продаж оружия и использование вооружённых сил США для установления контроля над источниками сырья и углеводородов в неглобализованной части планеты. Это был план по адаптации к «финансовому капитализму» (если этот оксиморон имеет смысл) согласно доктрине Рамсфелда-Цебровски [2]. Он вынудил Глубинное государство организовать теракты 11 сентября и развязать «войну без конца» на Ближнем Востоке. Эти события предоставили капитализму двадцать лет передышки, но для среднего класса они стали убийственными.

Второй мерой стало сдерживание международной торговли и возврат рабочих мест в США Дональдом Трампом. Но последний объявил войну организаторам терактов 11 сентября, и попытаться спасти Соединённые Штаты от краха ему так и не дали.

Были разговоры и о третьей мере. Речь шла об отказе от поддержки Запада и перемещении ряда мультимиллионеров в роботизированное государство, откуда они могли бы управлять своими инвестициями. Это был план НЕОМ, который принц Мохамед бен Салман начал осуществлять в саудовской пустыне с благословения НАТО. Поле бурного начала работы по этому плану сегодня сведены к нулю.

Бывшая команда Дональда Рамсфельда (в составе докторов Ричарда Хэтчера [3] и Энтони Фаучи [4] решила запустить четвёртый вариант в связи с пандемией Covid-19. Речь идёт о введении в развитых странах намеченных ещё в 2001 г. мер. Массовая изоляция здорового населения вынуждает многие страны влезть в долги. Использование удалённой работы приводит к делокализации десятков миллионов рабочих мест. А санитарные пропуска легализуют массовый контроль.

Клаус Шваб и большая перезагрузка (Great Reset)

В это время председатель Давосского форума Клаус Шваб публикует книгу Covid-19 : The Great Reset. Речь в ней не идёт о какой-либо программе, в ней даётся анализ ситуации и предвосхищаются возможные перемены. Книга была написана для участников Форума, и по ней можно судить об их плачевном интеллектуальном уровне. Автор нанизывает одни клише на другие, цитируя известных авторов вперемешку с умопомрачительными расчётными данными Нила Фергюсона (Имперский колледж) [5].

В 70-80 годы прошлого столетия Клаус Шваб был одним из руководителей компании Escher-Wyss (поглощённой впоследствии Sulzer AG), которая играла важную роль в программе ядерных исследований Южно-Африканской республики, осуществлявшейся в нарушение резолюции 418 Совета безопасности ООН. То есть, это человек бессовестный, и он ничего не боится. Затем он создаёт команду из глав предприятий, которая становится Международным экономическим форумом. Изменение вывески было осуществлено при помощи Центра международного частного предпринимательства (CIPE) – одного из институтов Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy), связанного с ЦРУ. По этой причине в 2016 г. он был включен в Бильдербергский клуб (находится под влиянием НАТО) как международный функционер, каковым он официально никогда не был.

Своей книгой Клаус Шваб готовит свою аудиторию к созданию общества наподобие скотного двора Оруэлла. Он готов на всё, вплоть до уничтожения 40 % населения планеты с помощью пандемии Covid-19. Он ничего конкретного не предлагает, и у него нет предпочтительного варианта. Понятно, что он и его аудитория ничего не решают, но они готовы на всё, чтобы сохранить свои привилегии.

Заключение

Мы находимся в преддверии масштабных перемен, в результате которых будут сметены все западные институты. Этот катаклизм можно будет избежать только изменив сложившуюся систему вознаграждения труда и капитала. Но такое решение маловероятно, ибо оно повлечёт за собой конец власти олигархов.

Учитывая сказанное, можно прийти к выводу о том, что между Западом и Востоком нет никакого соперничества. И не потому, что азиаты не мыслят категориями соперничества, а потому что они видят, что Запад находится в состоянии агонии.

Именно поэтому Россия и Китай потихоньку выстраивают собственный мир, не надеясь на то, что их поддержит Запад, которого они считают раненым хищником. Они не хотят с ним вступать в конфликт, а стремятся всего лишь утихомирить его, обеспечить ему паллиативное лечение и наблюдают за ним, не мешая ему рыть самому себе могилу.