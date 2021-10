The Intercept publiceerde op 23 september 2021 een subsidieaanvraag van EcoHealth Alliance dat in 2018 werd ingediend bij DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) [1]. Daarin staat dat dit bedrijf voornemens is in het laboratorium een kunstmatig virus te creëren uit vleermuiscoronavirussen [2].

De voormalige economisch adviseur van president Donald Trump, Peter Navarro, onthulde ook dat EcoHealth Alliance Dr. Anthony Fauci diende om Amerikaanse overheidsgelden te verduisteren om onderzoek te financieren - illegaal in de VS - in het P4-lab in Wuhan, China.

Peter Daszak, directeur van EcoHealth Alliance, is hoofdauteur van de petitie die in The Lancet [3] is verschenen ter ondersteuning van de gezondheidswerkers die in Wuhan ten onrechte zijn beschuldigd van verantwoordelijkheid voor de Covid 19-epidemie. Peter Daszak was ook lid van de voorlichtingsmissie van de WHO naar Wuhan.

Alex Jones (InfoWars) heeft op 4 september 2021 twee fragmenten uitgezonden van een video die in oktober 2019 door de Amerikaanse publieke omroep CSPAN is uitgezonden van een rondetafelgesprek over het creëren van een universeel griepvaccin [4].

Deskundigen daar bespreken de noodzaak:

– de procedure voor de toelating van griepvaccins te wijzigen; en

– de manier veranderen waarop griepvaccins worden gemaakt en ze vervangen door boodschapper-RNA.

Zij merken op dat de farmaceutische industrie deze stap niet zal zetten omdat griep geen enge ziekte is.

Dr. Anthony Fauci zegt dan in wezen dat er een schok, een veel dodelijker griepepidemie, nodig zal zijn om de farmaceutische industrie en de mensheid vooruit te helpen.

Anthony Fauci is sinds 1984 directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Hij was stafmedewerker van minister van Defensie Donald Rumsfeld en was in 2004 voorvechter van diens Project voor de opsluiting van gezonde mensen. Hij is lid van de "Rode Dageraad" [5], de groep die naar aanleiding van de Covid 19-epidemie heeft gepleit voor de invoering van het "lockdown"-plan voor gezonde mensen in 2020. Hij werd door president Donald Trump benoemd in het crisisteam Covid-19 en werd in die functie gehandhaafd door president Joe Biden.