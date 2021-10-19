Apple, paylaşılmış olsun ya da olmasın, telefonunuzdaki belirli bir belgenin varlığını algılamasını sağlayan yeni bir teknoloji (Client-side scanning - CSS) kullanmayı öneriyor.

Apple tüm verileri taramıyor ancak aradığı belgelerin imzasını buluyor.

Şirket, bu şekilde kendisine bildirilen sübyancı fotoğraflarını bulmayı umuyor.

Bu sistem, çocukları kurtarmak gibi takdire şayan bir amaçla kabul edilirse de, ekonomik casusluk ve siyasi kimlik belirleme dahil olmak üzere başka amaçlar için kullanılabilir.

Orwell bunu düşünmemişti. Apple bunu yapmaya hazır.