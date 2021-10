A Apple propõe-se utilizar uma nova tecnologia (Client-side scanning — CSS) que lhe permite detectar a presença de um qualquer documento particular no vosso telefone, quer tenha sido partilhado ou não.

A Apple não scaneia (escaneia-br) a totalidade dos dados, mas encontra a assinatura dos documentos que procura.

A empresa propõe-se encontrar fotos pedófilas que lhe tenham sido assinaladas.

Este sistema com o louvável fim de salvar crianças, se for aceite poderá, no entanto, ser utilizado para outros fins, nomeadamente de espionagem económica e de identificação política.

Nem Orwell tinha pensado nisto. Mas, a Apple está pronta para o fazer.