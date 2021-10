Apple stelt voor een nieuwe technologie te gebruiken (Client-side scanning - CSS) waarmee het de aanwezigheid van een bepaald document in uw telefoon kan detecteren, ongeacht of het al dan niet is gedeeld.

Apple scant niet alle gegevens, maar vindt de signatuur van de documenten die het zoekt.

Het bedrijf stelt voor om pedofiele foto’s te vinden die bij het bedrijf zijn gemeld.

Dit systeem zou, indien het wordt aanvaard voor het prijzenswaardige doel kinderen te redden, voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, waaronder industriële spionage en politieke identificatie.

Orwell heeft daar niet aan gedacht. Apple is er klaar voor.